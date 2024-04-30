Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu Personel Bilgileri Erişime Açıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı hac organizasyonunda görev alacak personelin gidiş-dönüş bilgilerini kimlik numaraları ile www.hac.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebileceğini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında görev alacak personelin gidiş-dönüş bilgileri erişime açıldı.
Diyanet'in internet sayfasında yer alan bilgiye göre, bu yıl hac organizasyonunda görev alacak personel, gidiş-dönüş bilgilerini kimlik numaraları ile "www.hac.gov.tr" web adresi üzerinden giriş yaparak öğrenebilecek.