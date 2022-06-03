Diyabet hastasının ölümü davasında doktorlara beraat - Haberler

KAHRAMANMARAŞ'ta, diyabet hastalığı nedeniyle 2 parmağı kesilen Hatice Timurkaan'ın (65) pansuman için gittiği özel hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanan, 6'sı doktor 7 kişinin beratine karar verildi.

Diyabet hastası olan Hatice Timurkaan'ın sol ayağının 2 parmağı, 29 Ekim 2018 tarihinde gittiği özel hastanede rahatsızlığına bağlı olarak kesildi. Timurkaan, pansuman için 2 Kasım'da başka özel hastaneye gitti ve burada enfeksiyon tespit edilince yoğun bakıma alındı ancak 10 Aralık'ta hayatını kaybetti. Yakınları, Hatice Timurkaan'ın ölümünde doktorların ihmali olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda Hatice Timurkaan'ın ilk gittiği özel hastanede parmaklarını kesen ortopedi uzmanı Dr. Ali E. (66) ile hayatını kaybettiği hastanenin yönetim kurulu başkanı Hasan Arif S. (51), hastane başhekimi Dr. Yavuz Kemal Y. (53), anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Halil K. (43), ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Ramazan D. (49), dahiliye ve nefroloji uzmanı Dr. İsmail Y. (44) ile beyin ve sinir cerrahi uzmanı Dr. Servet Y. (44) hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Duruşma sonunda hakim, 6'sı doktor 7 kişinin üzerine atılı suç yönünden taksire dayalı kusurlarının bulunmaması nedeniyle beraatlerine karar verdi.