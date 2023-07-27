Disk, İstanbul'da Zamları ve Vergileri Protesto Etti: Çerkezoğlu: "Gelirde Adalet, Vergide Adalet İstiyoruz.

Haber: GAYE ŞEYMA CAN- Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul'da yapılan son zamları ve vergideki adaletsizlikleri protesto etmek amacıyla düzenledikleri basın açıklamasında, "Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz. KDV, ÖTV gibi adaletsiz, dolaylı vergilerin düşürülmesi gerektiğini söylüyoruz. Gelir vergisi tarife dilimlerinin en az yeniden değerleme oranı kadar arttırılmasını ve geriye dönük de bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz" dedi.

DİSK 20 şehir meydanında zamlar ve adaletsiz vergilere ilişkin basın açıklaması yaptı. İstanbul'daki basın açıklaması ise Beşiktaş Çarşı girişinde gerçekleştirildi. Açıklamaya, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:

"ZAMLARA, ADALETSİZ VERGİLERE, ASGARİ YAŞAMA HAYIR DEMEK İÇİN ALANLARDAYIZ: Bugün de iş yerlerinden yükselen sesimizi, Türkiye'nin dört bir yanında, 13 bölgede, 20 kent meydanında alanlara, meydanlara taşırıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Eskişehir, Bursa, Adana, Mersin, Hatay Samandağ ve Arsuz, Aydın, Samsun, Artvin, Kırşehir, Kocaeli Gebze ve Edirne'de bugün alanlardayız. Gelirde adalet, vergide adalet demek için alanlardayız. İnsanca çalışmak, insanca yaşamak için alanlardayız. Zamlara, adaletsiz vergilere, asgari yaşama hayır demek için alanlardayız.

SEÇİMLERDEN SONRA KAŞIKLA VERDİKLERİ NE VARSA ŞİMDİ KEPÇEYLE, KAZANLA ALIYORLAR: Zamlar ve vergi artışları durmak bilmiyor. Akaryakıttan gıda maddelerine kadar her şeye her gün yeni zamlar geliyor. Seçimlerden sonra kaşıkla verdikleri ne varsa şimdi kepçeyle, kazanla alıyorlar. Geçtiğimiz salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi, muhalefetin önerisiyle olağanüstü bir toplantı yapmak için bir araya geldi. Ama milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin, bu ülkenin gerçek sahiplerinin açlıkla ve yoksullukla karşı karşıya olduğu bu süreçte milletin vekillerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu zamları, vergileri konuşmak için bir görüşme yapmayı maalesef reddetti. Milletin vekillerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi zamları adaletsiz vergi sistemini konuşmak için toplandı. Ama görüşme bile yapılamadan aç kapa yapılarak milyonlarca işçi ve emekli açlığa ve yoksulluğa mahkum edildi. Özellikle iktidar milletvekillerinin zamlar ve vergilere karşı önergenin reddi için olağanüstü bir çabayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin doldurduğu o gün biz de iş yerlerinden alanlardan seslendik. ve bugün bizde meydanları dolduruyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından sesleniyoruz.

BU ZAMLARLA, BU VERGİLERLE GEÇİNEMİYORUZ: Bugün işçiler konuşacak. Bugün herkes işçileri dinleyecek. Çünkü ne zorluklar yaşadığımızı biz biliyoruz. Bu zamlarla, bu vergilerle geçinemiyoruz. Enflasyonun sıfıra düştüğünü ilan edenlerin masallarına karnımız tok. Çarşıda, pazarda, markette, faturalarda karşı karşıya kaldığımız gerçeği biz biliyoruz. Düşük gösterilen TÜİK enflasyonu yüzünden alım gücümüzü her gün daha fazla kaybediyoruz. Türk lirası değer kaybettikçe biz her gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Ülkeyi yöneten siyasi iktidarın 21 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucunu en ağır biçimde bizler yaşıyoruz.

BU EKONOMİK ROTANIN DAHA DA AĞIRLAŞARAK SÜRECEĞİNİ AÇIKÇA GÖRÜYORUZ : Seçimlerden sonra bu siyasal ve sınıfsal tercihlerin değişmediğini, hatta bizleri açlığa, yoksulluğa mahkum eden bu ekonomik rotanın daha da ağırlaşarak sürdüğünü ve süreceğini açıkça görüyoruz. Nedir o ekonomik rota dedikleri, nedir bu tercihler? Birincisi; paramızı pula çevirmek, ikincisi; bütün ücretleri, asgari ücretten, emekli aylıklarına bütün ücretleri baskılamak, bütün ücretleri düşürmek ve milyonlarca işçiyi, emekçiyi, emekliyi, yoksullukta eşitleyen politikalar. Yani istiyorlar ki herkes asgari ücretle çalışsın, sendikalı toplu sözleşmeli iş yerlerinde bile herkes onların belirlediği, onların reva gördüğü açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışsın istiyorlar. Bütün emekliler onların reva gördüğü en düşük emekli aylığına mahkum olsun istiyorlar ki bütün memurlar, kamu çalışanları onların belirlediği en düşük memur aylığına mahkum olsun. Yani hepimizi yoksullukta eşitleyen bir politika izliyorlar. Buna bir de son süreçte zaten son derece adaletsiz olan vergilerin daha da arttırıldığı ve bütün vergi yükünün işçiye, emekçiye yüklendiği, vergi yükümüzün daha da ağırlaşarak alım gücümüzün daha fazla düşmesi eşlik ediyor.

AVRUPA BİZİ KISKANIYORMUŞ. NEYİMİZİ KISKANIYORLAR NEYİMİZİ? Paramız pul oldukça emeğimiz ucuzluyor, satın alma gücümüz azalıyor. Ülkemiz fakirleşiyor. Türkiye'nin tüm değer ve güzellikleri, ülkemizin tüm kaynakları yabancı sermayeye ve dolar milyarderleri için kelepir mala dönüşüyor. Paramız değer kaybettikçe bu ülke daha yoksul ve daha bağımlı hale geliyor. Bir de diyorlar ki Avrupa bizi kıskanıyormuş. Neyimizi kıskanıyorlar neyimizi? Ülkemizin dünyanın en ucuz emek cenneti haline gelmesini mi kıskanıyorlar? Türkiye'nin bir asgari ücretliler toplumu haline gelmesini mi kıskanıyorlar? Asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesini ve Avrupa'da Türkiye'nin en düşük emek, en düşük asgari ücretli ülke olmasını mı kıskanıyorlar? ve işçileri bu düşük ücretlere mahkum etmek için sendikal hakların gasp edilmesini, sendikalaşmanın önündeki engelleri mi kıskanıyorlar? Bu ülkeye grevleri yasaklamakla övünen bir zihniyetin yönetmesini mi kıskanıyorlar. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu her yıl açıkladığı küresel haklar endeksinde bütün dünyada beş kıtada işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının, sendikal hakların en kötü olduğu 10 ülkeden bir tanesi olmamızı mı kıskanıyorlar? Üstelik sekiz yıldır Türkiye bu raporda sendikal hakların en kötü ülkelerinden bir tanesi olmaya devam ediyor. Yani bu ülkede düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzerine kurulu.

BUGÜN AÇIKLANAN ENFLASYON RAPORU, ÜLKEYİ NE HALE GETİRDİKLERİNİN İTİRAFI NİTELİĞİNDE: Bugün değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın yeni başkanı bir basın toplantısıyla bir enflasyon raporu açıkladı biliyorsunuz. Yani bu ülkeyi ne hale getirdiklerini bu ülkede işçiye, emekçiye, emekliye, bu ülkenin tüm değerlerini üretenlere nasıl bir hayat reva gördüklerini ve bu tabloyu daha da derinleştireceklerinin bir itirafı gibi. Mesela ne diyorlar biliyor musunuz, 2023 yılı sonunda hükümetin enflasyon hedefi yüzde 22'ydi. Şimdi diyorlar ki 'Bu enflasyon hedefini revize ettik. Yıl sonu enflasyon hedefimiz 58.' Tabii TÜİK'in tepesine çökmenin, TÜİK'i baskılamanın da bir sınırı var. Yani TÜİK sürekli olarak hükümetin baskısıyla açıkladığı gerçek dışı enflasyon rakamlarıyla bile bu süreci yürütemeyeceklerini açıkça itiraf ediyorlar. ve diyorlar ki 'Önümüzdeki aylarda enflasyon geçici bir biçimde yeniden yükselecek'. Yani aslında ülkeyi getirdikleri durumu bu ekonomik krizi ve yarattıkları tabloyu baştan sona itiraf ediyorlar. Diyorlar ki Merkez Bankası'nın rakamları bunlar, 'Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası, hatta tekstil, inşaat, giyim gibi sektörlerde yüzde 70'inden fazlası asgari ücretle çalışıyor' diyorlar. Yani Türkiye'yi açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum eden bu politikaları aslında çok açık bir biçimde itiraf ediyorlar. Meydanlardan DİSK'li işçiler olarak sesleniyoruz. Bu politikalar karşısında emeğimizi, ekmeğimizi sahip çıkmaya ve mücadeleye yan yana omuz omuza devam edeceğiz.

MİLYONLARCA EMEKLİ 1 TEMMUZ'DA 1 TL BİLE ÜCRET ARTIŞI ALAMADI: Ve emeklilerin durumu. Türkiye'de emekli olmak zaten çok ciddi bir biçimde zorlaştırıldı. 'EYT mağduriyetini çözdük' dediler, yeni mağduriyetler ortaya çıktı. 2008'der sonra çok sert bir geçiş. 2020'den sonrası çok sert bir geçiş olduğu için de çok ciddi mağduriyetler ortaya çıktı. ve kademeli bir geçiş olması gerektiğini söylüyoruz. ve emekli aylıkları. Bugün, Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesi arkadaşlar. Burada emekli arkadaşlarımız da var. Belki kısa bir süre sonra emekli olacak arkadaşlarımız var. Hatta genç işçi arkadaşlarımız için emekli olmak hayal gibi. Türkiye'de 2008 yılında, AKP tarafından yapılan düzenlemeyle emekli maaşları sistematik bir biçimde geriledi. Aylık bağlama oranları katsayılar vesaire düşürülerek ve bugün ülkeyi yöneten siyasi iktidar en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olduğunu söylüyor. Yalan söylüyorlar yalan. Türkiye'de en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olduğu yalandır. Milyonlarca emekli kök aylığı diye bir şey var artık. Herkes öğrendi. 4 bin 300 lira civarında arkadaşlar, 4 bin 300 lira. Asgari ücretin 11 bin 400 lira olduğu yerde onun üçte biri kadar bir rakam bugün Türkiye'de milyonlarca emekliye reva görülüyor. Ama bu emekli aylıkları evet 7 bin 500 liraya tamamlanıyor ve milyonlarca emekli, 1 Temmuz itibariyle diğer tüm ücretlere az ya da çok artış yapılırken 1 lira bile ücret artışı alamadı.

'ADALET NEREDE, İNSANLIK NEREDE, VİCTANLAR NEREDE' DİYE SORUYORUZ: Değerli arkadaşlar bugün Türkiye'de yaklaşık 9 milyon emekli 7 bin 500 lira ve onun altında bir aylıkla hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bu reva mıdır? Bu ülkedeki milyonlarca emekli için bu ülkede yıllarca çalışmış emek üretmiş, bu ülkeye değer üretmiş ve emekli olmuş insanlara verilen bu ücret asla kabul edilemez. 'Adalet nerede insanlık nerede, vicdanlar nerede' diye soruyoruz.

DÜNYANIN EN ADALETSİZ VERGİ SİSTEMİ TÜRKİŞYE'DE: Gelirde adalet olmadığı gibi vergide adalet de yok. Düşük belirlenen vergi dilimleri yüzünden milyonlarca işçi yıl içinde bir üst vergi dilimine girdiği için çok ciddi bir biçimde gelir kaybına uğruyoruz. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de. Dünyada başka bir ülke yok ki işçisiyle patronu aynı oranda vergi versin. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki en zengini de en yoksulu da aynı oranda vergi ödesin, ÖTV, KDV gibi dolaylı vergiler o ülkenin devletinin vergi gelirlerinin yüzde 70'ini bulsun. Bu ne demektir? Bu, bütün vergi yükünün, işçiye, emekçiye, emekliye, halka yüklenmesi demektir. Oysa, faizin, rantın, karın vergilendirildiği, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi istiyoruz. ve bizler, patronlar kar rekorları kırarken, bizim cebimize uzanan elleri uyarıyoruz. Türkiye'yi bir asgari ücretliler toplumu haline getirenleri uyarıyoruz. Milyonlarca işçiyi ve emekçiyi açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahküm edenleri uyarıyoruz. 9 milyon emekliyi 7 bin 500 lirayla yaşamaya mahkum edeleri uyarıyoruz. Uyguladıkları istihdam politikalarıyla gençlerimizin geleceğini işsizlikle karartanları uyarıyoruz. ve artık yeter diyoruz. Artık yeter. Geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz, geçinemiyoruz.

VERGİLER DÜŞÜRÜLSÜN: Bu ülke, bu halk bunu hak etmiyor. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini bizler üretiyoruz ve hakkımız olanı istiyoruz. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu düzene karşı sesimizi hep birlikte yükseltiyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz. KDV, ÖTV gibi adaletsiz, dolaylı vergilerin düşürülmesi gerektiğini söylüyoruz.

GELİR VERGİSİ ARTTIRILSIN: Gelir vergisi tarife dilimlerinin en az yeniden değerleme oranı kadar arttırılmasını ve geriye dönük de bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Ek gelir vergisi tarife diliminde birinci dilimdeki vergi oranının yüzde 10'a düşürülmesini istiyoruz. Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan daha fazla vergi alınmasını ve az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. En düşük emekli aylığının, en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini ve bütün emekli aylıklarının da aynı şekilde düzenlenmesi gerektiğini söylüyoruz.

SENDİKALAŞMANIN VE SENDİKAL HAKLARIN KULLANIMININ ÖNÜNDEKİ BÜTÜN ENGELLERİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ: Ve işçi sınıfı olarak, emekçiler olarak bu yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı, iktidarın bizleri yoksullaştıran bu politikaları karşısında emeğimizi, ekmeğimizi korumanın biliyoruz ki bir tane yolu var arkadaşlar, iki tane değil. O da örgütlü olmak, sendikalı olmak, sendikal haklarımızı kullanmak. O nedenle sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının önündeki bütün engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Bu taleplerle bugün Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda, meydanlardayız. İş yerlerinden başlattığımız bu mücadele sürecini önümüzdeki günlerde de bu taleplerle yan yana, omuz omuza büyütmeye kararlıyız. Çünkü, bu ülke bizim. Hep söylediğimiz gibi biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da hep birlikte mücadele edeceğiz. ve bu ülkede bu topraklarda eşitlik, adalet, barış ve kardeşlik içinde yaşadığımız, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği, ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı, üretenlerin yöneten olduğu, emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hep birlikte yan yana omuz omuza emeğimize, ekmeğimize, memleketimize sahip çıkacağız."