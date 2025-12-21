Disk, İnsanca Yaşanılacak Ücret İçin Ankara'ya Yürüyor! Çerkezoğlu: "Çekin Elinizi Soframızdan, Çoluğumuzun Çocuğumuzun Geleceğinden"

Haber: Beril KALELİ-Hakan KAYA/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(KOCAELİ) Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK), "Gelirde, vergide adalet, insanca yaşanılacak ücret" talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüşte ilk durak Kocaeli Gebze oldu. Buradaki işçi buluşmasında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu vergi adaletsizliğine dikkat çekerek, "Bu ülkeyi patronundan daha çok vergi veren işçilerin ülkesi haline getirdiler. Patronlar canı istediğinde, canı istediği kadar vergi öderken bizler daha ücretimizi almadan peşin peşin, sürekli artan vergiler ödüyoruz. Buradan iktidara, ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz: Eğer vergi gelirlerinizi artırmak istiyorsanız, etrafınıza bakın. Her gün karlarını artıran şirketlere bakın. Kar rekorları kıran bankalara bakın. Çekin elinizi soframızdan. Çekin elinizi çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğinden. Vergide adalet için bu mücadeleyi hep birlikte büyütüyoruz." dedi.

"Gelirde, vergide adalet, insanca yaşanılacak ücret" talebiyle İstanbul Kartal'dan Ankara'ya doğru yola çıkan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerinin ilk durağı Kocaeli'nin Gebze ilçesi oldu. Sloganlar eşliğinde Gebze Kent Meydanı'na giriş yapan DİSK'e bağlı sendikaların yöneticileri ve üyeleri burada işçi buluşması gerçekleştirdi.

İşçi buluşmasına DİSK'e bağlı sendikaların yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra; Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER), Emekliler Dayanışma Sendikası, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu ile Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Devrimci İşçi Partisi (DİP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Kurtuluş Partisi (HKP) ve Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) katıldı.

Alanı dolduran binlerce emekçi, "Direne direne kazanacağız", "İnadına sendika inadına DİSK", "Gelirde, vergide adalet istiyoruz", "Yaşasın onurlu grevlerimiz", "Yaşasın sınıf dayanışması", "İşçiler açken patronlara huzur yok", "Kahrolsun sarı sendikacılık" ve "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında asgari ücretin Türkiye'de ortalama bir ücret haline geldiğini söyleyerek mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirtti.

"Asgari ücretin insanca bir düzeye yükseltilmesi için yürüyoruz"

Milyonlarca işçinin asgari ücretle yaşam mücadelesi verdiğini ifade eden Çerkezoğlu, dört kişinin çalıştığı bir hanede bile yoksulluk sınırına ulaşılamadığını dile getirerek, "Bu koşullar altında Türkiye'yi bir asgari ücretliler ülkesi haline getirenler, Türkiye'yi patronundan daha çok vergi veren işçilerin ülkesi haline getirenler, grev yasaklarıyla, sendikalaşmanın önündeki engellerle işçi sınıfını örgütsüzlüğe mahkum etmeye çalışanlar, bu ülkeyi okula aç giden çocukların ülkesi haline getirenler, bu ülkenin kadınları olarak bizleri her türlü eşitsizlik ve adaletsizlikle yüz yüze bırakan, her gün bir kadının şiddete uğradığı bir ülke haline getirenler; çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğini başka ülkelerde aramak zorunda bırakanlara karşı, adalet mücadelesi için, eşitlik için, özgürlük için, gerçek bir demokrasi için yürüyoruz. Bugün Türkiye'de bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin insanca bir düzeye yükseltilmesi için yürüyoruz" dedi.

"Bu talepler milyonların talepleridir"

"Sefalet ücreti istemiyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz" diyen Çerkezoğlu, "Biliyoruz ki asgari ücret hepimizin ücretini belirleyecek. Asgari ücrete yapılan artış oranı, yarın toplu sözleşmelerde de, sendikasızlığa mahkum edilmiş milyonlarca sınıf kardeşimizin de önüne konacaktır. O nedenle bu mücadeleyi büyütüyoruz. İnsanca yaşayacak ücret için yürüyoruz. Biliyoruz ki bu talepler milyonların talepleridir. Bu talepler, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin talepleridir. O nedenle her adımda bu mücadeleyi tüm sınıf kardeşlerimizle birlikte büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çekin elinizi soframızdan"

Çerkezoğlu, gelirde adaletin olması için vergide adaletin olması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bu ülkeyi patronundan daha çok vergi veren işçilerin ülkesi haline getirdiler. Patronlar canı istediğinde, canı istediği kadar vergi öderken bizler daha ücretimizi almadan peşin peşin, sürekli artan vergiler ödüyoruz. Buradan iktidara, ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz: Eğer vergi gelirlerinizi artırmak istiyorsanız, etrafınıza bakın. Her gün karlarını artıran şirketlere bakın. Kar rekorları kıran bankalara bakın. Çekin elinizi soframızdan. Çekin elinizi çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğinden. Vergide adalet için bu mücadeleyi hep birlikte büyütüyoruz.

"Hep birlikte mücadelemizi, dayanışmamızı ve umudumuzu büyütmek için yürüyoruz"

Gebze Meydanı'nın, bu işçi kentinin de bir hafızası vardır. Herkes bilir ki bu ülkede DİSK ayağa kalkarsa, DİSK yürürse umut büyür, mücadele büyür, dayanışma büyür. İşte hep birlikte mücadelemizi, dayanışmamızı ve umudumuzu büyütmek için yürüyoruz. Buradan sizlerden aldığımız güçle yürüyüşümüze birazdan devam edeceğiz. Gebze Meydanı'nın sesini, soluğunu, kararlılığını; metal işçisinin, lastik işçisinin direncini ve kararlılığını Ankara'ya götürmek için yola çıkıyoruz. Akşam saat 17.00'de Kocaeli'nde, işçi kentinde yine bütün sınıf kardeşlerimizle buluşacağız. Sizlerin selamlarını, mücadele azmini oraya taşıyacağız. Yarın Bursa'ya, Eskişehir'e ve oradan da Ankara'ya ulaşacağız. Bütün taleplerimizi, mücadele coşkumuzu ve kararlılığımızı Ankara'ya taşıyacağız. Umudu hep birlikte büyütmek üzere yola devam ediyoruz."

"Metal işçisinin sabrını sınamayın"

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar ise Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) karşı yürüttüğü sendikal mücadeleye ilişkin konuştu. Atar şu ifadeleri kullandı:

"Metal işçisinin sabrını sınamayın. Sabır taşı çatlamak üzere. Metal işçisi ayağa kalktı ve harekete geçmek üzeredir. MESS şunu biliyor: Karar alıp da harekete geçtiğimiz zaman neler yapabileceğimizi metal işçilerinin mücadele tarihinde DİSK'in mücadele tarihinde her daim mevcuttur. Onlara defalarca bunları yaşattık. Daha en son bu yılın başında hepinizin bildiği gibi, MESS'in üyelerinin, dünya devi elektromekanik iş yerlerinde, Grid'de, HİTACHİ'de, Schneider'lerde Green Transfo'da, Arıtaş'ta ve birçok iş yerinde haftalar süren grevlerimizle birlikte o MESS'in hesaplarını bozduk. Haklarımızı söke söke aldık. O MESS'in çok güvendiği hükümetin ortaya koymuş olduğu grev yasakları da onları kurtaramadı. Metal işçileri anayasal haklarını gümbür gümbür hayata geçirdiler. MESS'e buradan sesleniyoruz. Eğer bu dönemde öyle yanlış hesaplar yaparsanız, bir yerlere birilerine güvenerek hareket ederseniz, yandaşlarınızla gücünüzü birleştirerek hükümet üzerinden metal işçilerinin ve Birleşik Metal-İş Sendikası'nın haklarına yönelik saldırı ortaya koyarsanız, Birleşik Metal-İş üyeleri geçmişte nasıl yapmışsa yine sizin hakkınızdan gelmesini bilecektir. Sizin güvendiğiniz dağlara kar yağdığını hep beraber sizlere göstereceğiz."