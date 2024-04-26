Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü cesurca ve gürültülü bir şekilde dile getirmeye devam edeceğini açıkladı. Türkiye, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı : Türkiye, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir