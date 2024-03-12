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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile bir araya geldi. Görüşme hakkında Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda detaylar verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile görüştü."

Kaynak: AA / Güncel

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