Dışişleri Bakanı Fidan, yarın AB toplantısında Karadeniz güvenliğini görüşecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret edeceği bildirildi. Fidan'ın toplantıda, Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel bağlantısallık projeleri ve Karadeniz'in güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere yarın Brüksel'i ziyaret edecek.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ile Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan temsilcilerin katılımı bekleniyor.

Fidan, toplantının ilk kısmında, "Bölgelerarası Bağlantısallık" başlıklı oturuma katılacak. Oturumda, 23 Haziran 2026 tarihinde ilan edilen AB Bağlantısallık Gündemi Platformunun ele alınması, AB ile Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasındaki enerji, ulaştırma ve dijital bağlantısallık konularında somut bir eylem planının oluşturulması ve bağlantısallık alanında siyasi meselelerin görüşülmesi planlanıyor. Fidan, toplantının ikinci kısmında ise "Karadeniz Bölgesine Yönelik Güvenlik Taahhütlerinin İlerletilmesi" başlıklı oturuma katılacak. Söz konusu oturumda, Karadeniz'in stratejik önemi, Karadeniz'deki güvenlik durumu, tahıl ticareti, deniz taşımacılığı, hibrit tehditler ve kritik altyapının korunması konuları ile bölgede istikrarın pekiştirilmesine yönelik adımlara dair istişarelerde bulunulması bekleniyor.

Fidan'ın toplantı dolayısıyla ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Fidan'ın ilk oturumundaki konuşmasında; Türkiye'nin, jeostratejik konumunun sunduğu avantajlardan da istifadeyle, bölgesel bağlantısallık projelerine katkı sağlamaya ve bu alandaki iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etmesi, günümüzün iç içe geçmiş küresel sınamaları karşısında, Türkiye-AB ilişkilerinin somut ilerleme sağlayacak, gerçekçi ve sonuç odaklı bir zeminde yeniden ele alınmasına ihtiyaç bulunduğunu belirtmesi, bağlantısallık gündeminin bu doğrultuda yeni ve yapıcı bir iş birliği alanı oluşturabileceğine işaret edecek. Fidan, bu kapsamda Türkiye ve AB arasında ulaştırma ve enerji alanlarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantılarının yeniden başlatılmasının önem arz ettiğini dile getirmesi, Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Üç Deniz Girişimi ve Küresel Geçit gibi projelerin küresel ticaret ve entegrasyon açısından sunduğu fırsatlara değinmesi ve Türkiye'nin, farklı bağlantısallık güzergahlarını rekabet eden değil, birbirini tamamlayan ve küresel refaha katkı sağlayan unsurlar olarak gördüğünü ifade etmesi bekleniyor.

Hakan Fidan'ın ikinci oturumundaki konuşmasında ise; Ukrayna'da devam eden savaşın Karadeniz güvenliğine yansımaları ve bölgedeki mevcut güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaşması, bu bağlamda, Karadeniz'de güvenliğin tesisinde bölgesel sahiplenme anlayışının esas alınmasının önemi ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin bölgede istikrarın korunmasındaki kritik rolünün altını çizmesi öngürülüyor. Fidan, Türkiye-AB iş birliğinin koşulluluk anlayışına indirgenemeyeceğini, ilişkilerin karşılıklı çıkar ve eşit ortaklık temelinde geliştirilmesi gerektiğini vurgulaması, Karadeniz'de gündeme getirilen yeni girişimlerin başarısının, Türkiye ile yakın istişare ve eş güdüm içerisinde şekillendirilmelerine ve icra edilmelerine bağlı olduğunu hatırlatması, Karadeniz'in güvenliğine yönelik yeni tasavvurların, bölgesel sahiplenme temelinde oluşturulmuş mevcut ikili ve çok taraflı mekanizmaları tamamlayıcı nitelikte olması, mükerrer yapılanmalara yol açmaması gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA