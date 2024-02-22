Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda mevkidaşlarına hitap etti

- Dışişleri Bakanı Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda mevkidaşlarına hitap etti

RIO DE JANEIRO - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın "Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü" temalı oturumunda mevkidaşlarına hitap etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, toplantının "Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü" temalı oturumunda mevkidaşlarına hitap etti.