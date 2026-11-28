İSTANBUL/ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasını temsil eden Müslüman ülkelerin, uluslararası sistemin şekillenmesine katkıda bulunması gerektiğine dikkati çekerek "Bugün yapacağımız seçimler, Müslüman dünyanın geleceğinin şekillenmesinde belirleyici olacaktır." dedi.

Bakan Fidan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul'da düzenlenen Al Sharq Forum 2026'nın açılışında katılımcılara hitap etti.

Foruma, 50'den fazla ülkeden ve Müslüman dünyasından yaklaşık 2 bin parlak zihnin katıldığını ifade eden Fidan, forumun gerçek bir buluşmayı temsil ettiğini kaydetti.

Fidan, "Geçen yıl burada olanlar hatırlayacaktır. Müslüman dünyasında iş birliğini nasıl teşvik edebileceğimize dair vizyonumuzu paylaşmak üzere karşınıza çıkmıştım. Bugün de aynı ruhla bu vizyonu nasıl eyleme dönüştürebileceğimizi paylaşmak üzere aranıza geri döndüm." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası sistemin köklü bir dönüşüm geçirdiğini belirten Fidan, nihai şeklin hala tartışma konusu olduğunu vurguladı.

Fidan, "Küresel ağırlık merkezi ise kayıyor. Yeni merkezler, siyasi etki, ekonomik dinamizm ve teknolojik yenilik ortaya çıkıyor, dünyanın her tarafında ve özellikle de Doğu'da... Müslüman dünya bu büyük dönüşümün tam da merkezinde yer almaktadır. Dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasını temsil eden Müslüman ülkeler ortaya çıkan uluslararası sistemin şekillenmesine katkıda bulunmalıdır. Bugün yapacağımız seçimler, Müslüman dünyanın geleceğinin şekillenmesinde belirleyici olacaktır. On yıllarca, kaderimiz başka yerlerde alınan kararlara büyük ölçüde bağlıydı." dedi.

Tereddüt edip hareketsiz kalındığında başkalarının söz sahibi olacağını, kişinin adına karar vereceğini söyleyen Fidan, sadece ortaya çıkan uluslararası düzeni şekillendirmekle kalmayıp aynı zamanda kendi kaderini de belirleme imkanı sunan tarihi bir fırsat bulunduğunu aktardı.

Fidan, Doğu'nun Anı (Awan Al Sharq) ifadesinin özünün tam da bu olduğunu belirterek İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 57 Müslüman devleti temsil ettiğini ve bu bakımdan Birleşmiş Milletlerden sonra en büyük uluslararası kuruluş olduğunu söyledi.

Devletlerin birlik ve güçlü bir dayanışma içinde hareket ettiği takdirde, adaletin hakim olduğu dünyanın inşasına katkıda bulunma gücüne sahip olunabileceğine işaret eden Fidan, küresel güç dengelerinin değiştiğini, uluslararası kurumların, daha da karmaşık hale gelen krizlerde ayakta durmakta zorlandığını kaydetti.

Fidan, "Günümüzün krizleri artık sınır tanımamakta, en ufak bir kriz tohumu bile tüm dünyada büyük bir istikrarsızlık kaynağına dönüşme potansiyeline sahip. Hiçbirimiz bu zorlukların, bu sınamaların üstünden tek başımıza gelemeyiz. Güvenliğimizi ve refahımızı artırmak için artan kapasitelerimizi birleştirmeli ve ortak politikaları takip etmeliyiz. İnisiyatif almamızın bir tercih meselesi olmadığı tarihi bir dönüm noktasında bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İslam dünyasının düşünürlerinden İbn-i Haldun'un, "dayanışma bağı"nın zorlu anlarda daha da güçlendiğini vurguladığına atıfta bulunan Fidan, "İnancımız bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağdır. Dinimiz hepimizin paylaştığı temel değerleri tanımlar. Bu bağlar sınırları aşar, toplumlarımızı birleştirir. Bu bağlar medeniyet mirasımızla birleşerek kolektif bir eylemin sağlam temelini oluşturur. Müslüman dünyasının farklı köşelerini temsil eden sizlerin buradaki varlığı bu güçlü bağın açık bir kanıtıdır. Tarih boyunca belirleyici anlarda işte biz bu ruhtan güç aldık." diye konuştu.

Fidan, küresel dönüşümün yaşandığı bu dönemde, Müslüman dünyanın genelinde dayanışmayı güçlendirerek "daha güçlü bir uyum, "ortak bir amaç bilinci, toplu güvenlik ve ortak ruhu"nu sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

"Biz problemlerimize sahip çıkmalıyız ve bölgemizde birlikte hareket etmeliyiz"

Dayanışmayı güçlendirmenin ve bunu eyleme dönüştürmenin en kesin yolunun bölgesel sahiplenme olduğunu vurgulayan Fidan, bir kararın sonuçlarıyla yaşamak zorunda olanların o kararın şekillendirilmesinde de öncülük etmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan, bölgesel sahiplenmenin dünyanın geri kalanından izolasyon anlamına gelmediğini, tam aksine diğer uluslararası aktörlerle etkileşim kurmak için çok daha sağlam bir temel sağladığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgesel sahiplenmeyi dış politikasının mihenk taşı haline getirdiğini belirten Dışişleri Bakanı Fidan, "Biz problemlerimize sahip çıkmalıyız ve bölgemizde birlikte hareket etmeliyiz. İşte bu ilkenin Müslüman dünyanın dört bir yanında somut bir hal aldığını görmekten de memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fidan, bunların yakın zamanda iki örneği olduğunu aktararak ilkinin Türkiye-Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaklaşa kurduğu Mekke Savunma İttifakı olduğunu hatırlattı.

Bakan Fidan, dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan toplantıyı anımsatarak "Her bir ülke bu bölgemizdeki zorlukların üstesinden gelmek için kendine özgü yetenekler ve değerli deneyimler getiriyor." dedi.

Mekke Anlaşması aracılığıyla daha geniş olan bölgenin hizmetinde kolektif savunmayı sağlama taahhüdünde bulunduklarını anlatan Fidan, Mekke İttifakı'nın kurumsal kapasitesini güçlendirdikçe diğer bölge ülkelerinin katılımıyla daha kapsayıcı bir yapıya kavuşacağının altını çizdi.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Bölgesel Dörtlü (R4) platformuna işaret eden Fidan, bunun da karmaşık bölgesel zorluklara ortak çözümler üretmek amacıyla açık ve sonuç odaklı bir diyalog mekanizması olduğunu bildirdi.

Fidan, bu girişimlerin bölgesel sahiplenmenin dayanışmayı somut ve kalıcı bir işbirliğine nasıl dönüştürebileceğini açık bir biçimde gösterdiğini vurguladı.

İşbirliğinin güvenliğin yanı sıra ekonomik entegrasyon, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, bağlantıların artırılması, bağlantısallığın güçlendirilmesi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kolektif kapasitenin geliştirilmesi gibi alanlarda da artırılması gerektiğine işaret eden Fidan, "Mekke İttifakı ve Bölgesel Dörtlü gibi işlevsel ve etkili bölgesel mekanizmalar daha istikrarlı ve dengeli bir uluslararası düzenin kurulmasında hayati öneme sahip." diye konuştu.

Fidan, istikrarın tek başına yeterli olmadığına dikkati çekerek "Amacımız sadece mevcut sistem içinde daha fazla etki kazanmak değil. Aynı zamanda adalet ve meşruiyete dayalı daha kapsayıcı ve temsili bir sistem oluşturmak olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bu anlayışla Müslüman dünyasının insanlığın ortak vicdanını derinden inciten konularda tek bir ses olarak konuşması ve örnek teşkil etmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Bizim için, örneğin Filistin en önemli ahlaki pusula olmaya devam etmektedir. Gazze'deki soykırıma ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörüne karşı durduk. Şu konularda da öncülük etmeye devam etmeliyiz. İnsani yardımın ulaştırılması, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi, özgürlük ve adalet hakim olana kadar Filistin davasının savunulması. Bugün yorulmadan çalışıyoruz ve adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar asla pes etmeyeceğiz. Bu barış sadece başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulduğu iki devletli çözüm yoluyla mümkün olabilir."

Bakan Fidan, belli konularda farklı bakış açılarına sahip olunabileceği ve toplumlar arasındaki güçlü bağların asla gözden kaçırılmaması gerektiği uyarısını yaptı.

Halihazırda yapılan seçimlerin ortaya çıkan uluslararası düzenin yapısının şekillendirilmesine yardımcı olacağını aktaran Fidan, "Gelecek neslin liderleri olarak işte şimdi sizin zamanınız. İşlevsel ve ileriye dönük işbirliğini güçlendirmelisiniz. Ortak değerleri somut adımlara dönüştürmelisiniz ve güveni kurumsallaştırmalısınız. Katkınız ve bağlılığınız Müslüman dünyasının geleceği için hayati önem taşıyor. Sizin nesliniz ortak davalarımızı ileriye taşımak için olağanüstü bir yetenek, enerji ve verimli bir ortak zemine sahip. Sizler bizim neslimizin henüz hayal bile edemediği yeni işbirliği yollarının öncülüğünü yapacak vizyona sahipsiniz." diye konuştu.

Fidan, gençlerin sınırları aşan bilgi, teknoloji ve ağlara; eşi benzeri görülmemiş bir erişime sahip olduklarına işaret ederek bunların toplumlar arasında kalıcı bağlar kurulması için de kullanılması gerektiği mesajını verdi.

İnsanların kim olduğunu yaptıkları eylemlerin tanımladığını söyleyen Hakan Fidan, "Hiçbir insan, ırkı veya kimliği nedeniyle bir başkasına üstünlük sahip değildir. Bizim inancımız bize adaleti, dürüstlüğü ve insan onurunu korumamızı emreder. Hepimiz yaptıklarımızla yargılanırız." ifadelerini kullandı.

Fidan, başarıların İslam dünyasının kaderini belirleyeceğini anlatarak miras alınacak geleceğin aynı zamanda inşa edilmesi gereken gelecek olduğunu aktardı.

Alışılmış işbirliği biçimlerinin ötesine bakılması gerektiğinin altını çizen Fidan, Müslüman ulusların birlikte çalışması için daha iyi bir yol görüldüğünde bunu gerçekleştirmek için cesaret gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Fidan, Müslüman dünyasının dünyanın şekillenmesinde hak ettiği yeri almasına yardımcı olunması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA