Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi

- Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry ile bir araya geldi

RIO DE JANEIRO - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde temaslarına başladı. Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.