Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile ikili ve heyetler arası görüşme öncesi basın mensuplarına konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Ukrayna'da savaş var, gıda krizi var, savaşın etkilerini tüm dünyada görüyoruz. Girişimci ve insani dış politika çerçevesinde gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak için çalışıyoruz. Var olan sorunlara Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde girişimci diplomasimizle çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tüm bu yoğunluk içinde tabi ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kuzey Kıbrıs Türk halkını ihmal etmemiz mümkün değildir. Yeni hükümetin kurulmasından sonra bu ziyareti gerçekleştirmek istedik. Bugün sizlerin de söylediği gibi Sayın Cumhurbaşkanıyla, Sayın Başbakan ve koalisyonun içindeki siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz" dedi.

Kıbrıs sorununun 1955'lerde başladığını, ancak Rumların ve Yunanistan'ın bu sorunun 1974'te başladığına ilişkin propaganda yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Kıbrıs sorununun sanki 74'te başlamış gibi Rum tarafının ve Yunanistan'ın bir propagandası var. Buna karşı, sorunun 1955'lerde başladığını ve 60 ve 60'tan sonra neler olduğunu anlatan tüm bu haklı davamızı her yerde vurguluyoruz, altını çiziyoruz. Dosyaları da veriyoruz. Ama onun dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası platformda görünürlüğünü ve statüsünü artırmak için de yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel