Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında çeşitli suçlardan soruşturma başlattı.

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli adliyeye getirildi

Dilan ve Engin Polat çifti ifade vermek için savcılığa sevk edildi

İSTANBUL - Adliyeye getirilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ifade vermek için savcılığa sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Çiftin şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere ise el konuldu.

Gözaltına alındılar

Başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz Çarşamba günü gece saat 01.00 sıralarında yapılan operasyonda Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına aldı.

13 araç emniyette sergilendi

Polat ailesine ait olan 24 araca tedbir konuldu. El konulan lüks araçlardan 13 tanesi polis ekipleri tarafından çekici ile çekildi. El konulan 13 araç ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Soruşturma tamamlanana kadar el konulan araçların Yediemin otoparkında bekletileceği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildiler

Dün akşam saat 17.20'de ifade alma işlemleri başlayan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin işlemleri saat 23.45'de tamamlandı. 4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18'i Anadolu Adalet Saray'ına sevk edildi. Şüpheliler ifadeleri alınması için Terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosuna getirildi.