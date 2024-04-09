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Dicle Üniversitesi'nde okuyan Filistinli öğrenciler İsrail saldırıları nedeniyle hüzünlü bir bayram geçiriyor

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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde okuyan Filistinli öğrenciler Ramazan Bayramı'nı, İsrail'in saldırıları nedeniyle görüşemedikleri ailelerinden uzakta ve hüzünlü karşılıyor.

Filistin'den üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen gençlerden yaklaşık 50'si Dicle Üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim görüyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşayan yakınlarının hayatından endişe duyan gençler, Ramazan Bayramı'na güçlükle haber alabildikleri ailelerinden uzakta, buruk giriyor.

"Umarım Kurban Bayramı'nda ailemle olacağım"

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Yusuf Alhadad, AA muhabirine, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları üzüntüyle takip ettiklerini, saldırılarda yakınlarını kaybettiklerini söyledi.

Türkiye'de 2 yıldır eğitim gördüğünü ifade eden Alhadad, İsrail'in halkı aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığını dile getirdi.

Alhadad, yaşanan bu durumdan dolayı bayramda ülkelerine gidemediklerini belirterek, şöyle dedi:

"Herkes çok acı çekti. Ailem şu an Han Yunus'ta. Han Yunus'ta durum daha da kötüleşiyor. Kimse yarın ne olacağını bilmiyor. Kaybettiğimiz şeyler önemli değil, bizim için önemli olan candır. Eğer can iyiyse demek ki Gazze ve Filistin iyi olacak. Umarım her şey düzelir. Ailem oradayken ben buradayım. Onların ne yaşadığını, ne yediğini, ne içtiğini bilmiyorum. Televizyon ve internetten takip ediyorum. Maalesef ülkeme gidemiyorum. Onun için bayramı hiç hissedemiyorum. Ailem hala bombaların altında. İnşallah bu savaş biter, ailemle bayramı yaşarım. Umarım Kurban Bayramı'nda ailemle olurum."

"Bu yıl bayramı onlarla geçiremiyorum"

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sondos Alhassanat ise 2 kardeşiyle 5 yıldır Türkiye'de üniversite eğitimi aldıklarını ifade etti.

Ailesinin daha önce Gazze'de normal bir hayatı olduğunu, tatillerde anne ve babasını görmek için kardeşleriyle Gazze'ye gidebildiklerini anlatan Alhassanat, İsrail'in saldırılarından sonra ailesinden ve yakınlarından çok sayıda kişiyi kaybetmenin acısını yaşadığını dile getirdi.

Alhassanat, Ramazan Bayramı'nda Gazze'de yaşayan anne ve babasını ziyaret edemeyeceğini belirterek, "Gazze'de geçen yıl ailemle bayramı geçirdim ama bu yıl bayramı onlarla geçiremiyorum. Ailemden, akrabalarımdan 30 kişiyi kaybettim. Görüntülü görüşme bile bizim için zor. Buradayız ama ailemiz, arkadaşlarımız, bayramı bu durumda nasıl geçirecek?" ifadelerini kullandı.

Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mohammed Natour, bayramı ülkesinde, evinde, ailesi ve arkadaşlarıyla geçirmenin en büyük isteği olduğunu söyledi.

Natour, yaşanan saldırılar ve acılardan dolayı bayramı, bayram gibi yaşayamadıklarını dile getirerek, "Her gün her saat çocukları, kadınları, yaşlıları kaybediyoruz. Nasıl mutlu olabiliriz? Çok zor bir durum. Saldırıların bitmesini istiyorum. Artık mutlu olmak, bayramda ailemi, arkadaşlarımı görmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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