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Dicle Üniversitesi Diyarbakır Tanıtım Fuarı'nda Yerini Aldı

15 Aralık 2023 16:05 Güncelleme: 16:06 Abone Ol

Dicle Üniversitesi, her yıl düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Fuarı'nda tanıtım standı açarak ziyaretçilerin ilgisini çekti. Stantta fakülteler, sosyal ve bilimsel faaliyetler ile fiziki imkanlar tanıtıldı. Ayrıca, ebru sanatı sergisi ve 50. yıl kitapları da fuarın ilgi odağı oldu.