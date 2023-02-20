Depremden yaralı kurtulan kedinin sahibi, mikroçip sayesinde bulundu

ANKARA'da yaşayan Salih Aytekin (24), depremde yaralı kurtarıldıktan sonra sahiplendiği kedinin Adıyaman'daki sahibi Hatice Ergin'e (27) mikroçip sayesinde ulaştı. Aytekin, tedavisinden sonra kediyi sahibine göndereceğini söyledi.

Salih Aytekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da gönüllü olarak arama- kurtarma çalışmalarına katılan kuzeni Muhammed Ali Aytekin'in (26) enkazdan yaralı kurtardığı kediyi sahiplendi. Salih Aytekin, 'Yaman' ismini verdiği kediyi Ankara'da tedavisi için veterinere götürdü. Veterinerde yapılan kontrolde kedide mikroçip takılı olduğu belirlendi. Tarama sonucu kedinin sahibinin Adıyaman'da depremden sağ kurtulan Hatice Ergin'e ait olduğu ve isminin de 'Mırmır' olduğu öğrenildi. Hatice Ergin ile iletişime geçilerek kedisinin sağ olduğu bildirildi. Büyük sevinç yaşayan Hatice Ergin, tedavisi tamamlandıktan sonra Mırmır'a kavuşacak.

Veteriner Hekim Doruk Demirci (35) Mırmır'ın sağlık durumumun iyi olduğunu, asıl probleminin hayvanın travması olduğunu, depremzede olan bütün hayvanların gözlerinde korku gördüğünü kaydetti.