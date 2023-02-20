Depremden yaralı kurtulan kedinin sahibi, mikroçip sayesinde bulundu
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ANKARA'da yaşayan Salih Aytekin (24), depremde yaralı kurtarıldıktan sonra sahiplendiği kedinin Adıyaman'daki sahibi Hatice Ergin'e (27) mikroçip sayesinde ulaştı.
ANKARA'da yaşayan Salih Aytekin (24), depremde yaralı kurtarıldıktan sonra sahiplendiği kedinin Adıyaman'daki sahibi Hatice Ergin'e (27) mikroçip sayesinde ulaştı. Aytekin, tedavisinden sonra kediyi sahibine göndereceğini söyledi.
Salih Aytekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da gönüllü olarak arama- kurtarma çalışmalarına katılan kuzeni Muhammed Ali Aytekin'in (26) enkazdan yaralı kurtardığı kediyi sahiplendi. Salih Aytekin, 'Yaman' ismini verdiği kediyi Ankara'da tedavisi için veterinere götürdü. Veterinerde yapılan kontrolde kedide mikroçip takılı olduğu belirlendi. Tarama sonucu kedinin sahibinin Adıyaman'da depremden sağ kurtulan Hatice Ergin'e ait olduğu ve isminin de 'Mırmır' olduğu öğrenildi. Hatice Ergin ile iletişime geçilerek kedisinin sağ olduğu bildirildi. Büyük sevinç yaşayan Hatice Ergin, tedavisi tamamlandıktan sonra Mırmır'a kavuşacak.'MIRMIR'IN ÖLDÜĞÜNÜ SANMIŞLAR'Aytekin, kediyi veterinere götürdüğünde, sahibi olduğunu öğrendiğini belirterek, "Ankara'ya geldiği ilk gün veterinere götürdük. Veteriner hekimimiz çip taramasını yaptığında tüm bilgilerine ulaşıldı. Adını, nerede yaşadığını ve kaç yaşında olduğunu öğrendik. Sahipleri çıktı, yaşıyorlarmış. Hayatta oldukları için çok mutlu olduk. Aileyle konuştuğumuzda çok sevindiler, hatta çığlık attılar. Hatta küçük kızları bayağı ağlıyormuş, Mırmır'ın öldüğünü sanmışlar. Sağ arka bacağında bir problem olabileceği için röntgen çekilmesi gerekiyor. Tedavi bittikten ve iyileştikten sonra da Mırmır'ı tekrar ailesine göndereceğiz" dedi.'AFET, MİKROÇİPİN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ'Uzman Veteriner Hekim Aslıhan Merve Acar (27) ise, "Mikroçip sayesinde okuyucudan bilgilerine ulaştık. Bu 15 haneli çip numarası sayesinde, hayvan sahibinin bilgilerine ve geçmiş tedavilerine ulaşıyoruz. Bu afet bize mikroçipin ne kadar önemli olduğunu göstermiş oldu. Çünkü kilometrelerce öteden Mırmır'ın ailesine ulaştık. İnşallah tekrar sağlıklı bir şekilde ailesine kavuşacak" diye konuştu.
Veteriner Hekim Doruk Demirci (35) Mırmır'ın sağlık durumumun iyi olduğunu, asıl probleminin hayvanın travması olduğunu, depremzede olan bütün hayvanların gözlerinde korku gördüğünü kaydetti.