Depremde hayatını kaybedenler için madenciler dualarla yad etti

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılarak birçok kişinin enkazdan çıkarılmasını sağlayan Zonguldaklı madenciler, hayatını kaybedenleri dualarla yad etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon ve Kozlu müessese müdürlüklerinde düzenlenen törenlerde, 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçisi Gökay Demir, gazetecilere, tecrübelerine dayanarak domuz damı ve tahkimatımızı yaparak vatandaşları kurtarmaya çalıştıklarını belirterek, "Oradaki acıları unutamadık, hala aklımızda ve kalbimizde. Çok üzücü bir olay. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Madenci Hasan Dernek de depremin ardından 1 yıl geçse de hiçbir zaman unutmadığına değinerek, afet bölgesinde ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını, olan imkanları kullanarak vatandaşları enkazdan çıkardıklarını ifade etti.

Barış Akyıldız ise bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Törene, maden işçilerinin yanı sıra Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Bolu'da sabah namazında dua programı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Bolu'da afette vefat edenler için dua edildi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin birinci yılında, yaşamını yitirenler için Yıldırım Bayezid Camisi'nde anma programı düzenlendi.

Programa Bolu Valisi Erkan Kılıç, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Sabah namazının ardından enkazda yiten canlar için Müftü Hüseyin Demirtaş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Program çıkışında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce vatandaşlara çorba ikram edildi.