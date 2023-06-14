Depremde hasarlı binayı yıkan kepçe operatörü enkaz altında kaldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde ağır hasar alan bir binanın yıkımını gerçekleştiren iş makinesi, yıkılan binanın enkazında kaldı. İş makinesi ile birlikte enkaz altında kalan kepçe operatörü, hafif yaralanırken, kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Ağır hasarlı binayı yıkan kepçe operatörü enkaz altında kaldı

Kendi imkanlarıyla enkazdan çıkan kepçe operatörü hafif yaralandı

GAZİANTEP Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde ağır hasar alan bir binanın yıkımını gerçekleştiren iş makinesi, yıkılan binanın enkazında kaldı. İş makinesi ile birlikte enkaz altında kalan kepçe operatörü, hafif yaralanırken, kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ağır hasar alan ve boşaltılan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Yavuz Selim Mahallesinde bulunan ve devremde ağır hasar alan 8 katlı bir binanın iş makinesi ile birlikte yıkımını gerçekleştiren kepçe operatörü C.D., binanın 3. katına geldiğinde ise tavanın çökmesi sonucu kullandığı iş makinesi ile birlikte bir kat aşağıya düştü. İş makinesi ile birlikte enkaz altında kalan kepçe operatörü hafif bir şekilde yaralanırken kendi imkanları ile enkazdan çıkmayı başardı.

Yaralı operatör C.D., müracaat ettiği sağlık merkezinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.