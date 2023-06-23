Deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek çağrısı: Sofranızda yer açın

Deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek için bir araya geldiler

Deprem bölgesindeki yerel üreticilere 'sofranızda yer açın' çağrısı

Gül KABA-Hami YEŞİLYURT/İSTANBUL, – Deprem bölgesindeki yerel üreticileri desteklemek amacıyla İstanbul'da dayanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda perakende, medya ve gastronomi sektörünün yöneticileri 'soframızda yerel üreticilere yer açalım' çağrısında bulundu. İskenderun'da 30 yıllık pastaneleri depremde ağır hasar alan yerel üretici Banu Tahmaz da ürünlerini satın alarak destek verenlere teşekkür ederek "Şehir dışına satışlarımız çok arttı, yeniden ayağa kalktık" dedi.

Antakya'nın öne çıkan lezzetleri eşliğinde Yeniden Antakya Platformu Derneği (YAP), Hataylı yerel üreticiler platformu Baştacı Yerel Üreticimiz ve sosyal satın alma mecrası Sosyal Zincir tarafından İstanbul'da dayanışma toplantısı düzenledi. Toplantı ile deprem bölgesinde zarar gören yerel üreticilerin desteklenmesi amaçlandı.

Antakya Platformu Derneği (YAP) Kurucu Üyesi Nil Büyükyazgan, Baştacı Yerel Üreticimiz Platformu'nun kurucusu, şef ve yazar Jale Balcı ve Sosyal Zincir adına Innovation for Development (I+D) Direktörü Doğan Çelik'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda yörenin biberli ekmek, tereyağlı kömbe, Antakya simidi gibi meşhur lezzetleri ikram edildi. İş birliğinin duyurulduğu gecede bölgeyle dayanışmanın güçlendirileceği vurgusu yapıldı.

PLATFORMDA DESTEKLENEN 89 YEREL ÜRETİCİ VAR

Baştacı Yerel Üreticimiz Platformu'nun kurucusu, şef ve yazar Jale Balcı, "Antakyalıyım, depremden çok kötü etkilendik ve bu felaketten bir an önce çıkmak, bölgenin hızlı kalkınmasına destek olmak için yoğun çaba sarf ettik. Normalde de bölgeye tur düzenleyen, hasatlara giden birisiyim depremden sonra çok fazla üretici bana ulaştı. Ellerindeki ürünleri nasıl satacağını sordular. Ben de sosyal medya üzerinden Baştacı Yerel Üretimiz diye bir sayfa açtım. Çok iyi destek aldık. İnsanlar yerel üreticileri desteklemek için ürünleri nereden alacaklarını sordu. Şu anda platformumuzda 89 üreticimiz var. Önceliğimiz deprem bölgesindeki yerel üreticilerin bir an önce kalkınması ve motivasyonlarını yükseltmek" dedi.

AVM'LERDEN ÜRETİCİLERE DESTEK

Sosyal dayanışma için bir arada olduklarını aktaran Balcı, "Üreticilere, şimdi otellere, restoranlara hatta büyük perakende zincirlere de ürünlerini satıyorlar. Hatta büyük marketlerden biri üreticilerimize 2 saate yakın süren barkod, hijyen ve paketleme sistemini öğretti. Platformu kurduktan 20 gün sonra bölgedeki bir kadının 2 ton limonu vardı hemen sattık. Elinde yaş sebze ve meyve olanlara hızlıca ulaşmaya çalıştık. Gübre ve fide isteyenlere de yardımcı olduk. Bir AVM ile anlaştık yerel üreticilerimiz gelmek isterlerse 15 günde bir yer değiştirmek koşuluyla bedelsiz verdikleri kioksta satış yapıyor. Ciroları da iyi oluyor. Başka bir AVM firması ise depremde dükkanı yıkılanlara 2 yıl boyunca bedelsiz dükkan vermeyi teklif etti. Üreticiler hızlıca kalkınabilecek. Platformda Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'dan da yerel üreticilerimiz var" diye konuştu.

BÜYÜKYAZGAN: DEPREMDEN SONRA EN BÜYÜK ZARARI ÇİFTÇİLERİMİZ GÖRDÜ

Antakya Platformu Derneği (YAP) Kurucu Üyesi Nil Büyükyazgan da "Antaklıyım, ailem ve anılarım oradaydı. Depremden sonra arkadaşlarım, bölgeye sevdalı olan insanlarla 'Antakya'ya nasıl yardım ederiz?' diye düşündük ve dernek kurmaya karar verdik. Genç bir derneğiz, depremden büyük zarar gören memleketimiz ve insanlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Hatay'da tarım ve tarıma dayalı sanayi ekonominin yüzde 75-80'ini döndürür. Depremden sonra en büyük zararı da yerel üreticilerimiz, çiftçilerimiz gördü. Tarım büyük sekteye uğradı. Burada Baştacı Yerel Üreticimiz Platformuyla Sosyal Zinciri bir araya getirmek çok kıymetli oldu. Sürdürülebilir kılmaya çalıştığımız bu süreci ileriye götürecek pek çok kişi var, desteklerini bekliyoruz. Bizi YAP olarak yerel rehber gibi görebilirsiniz. Memleketimize yapılacak her destek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

ÇELİK: AMACIMIZ YEREL ÜRETİCİLERİN TEDARİK ZİNCİRİNE DAHİL OLMASINI SAĞLAMAK

Sosyal Zincir Direktörü Doğan Çelik ise "Bu akşam bir araya geldik temel hedefimiz deprem bölgesindeki yerel üreticilerin tedarik zincirine dahil olmasını sağlamaktır. Afetten olumsuz etkilendiler ve alternatif pazar yerlerin erişim kanalları açmamız lazım. Özel sektör temsilcileriyle tedarik zinciri oluşturmayı konuşalım istedik toplantı buna vesile oldu. Emeği geçen destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TAHMAZ: EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞIMIZ İLLER İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, BURSA

İskenderun'da 30 yıllık Victoria Pastanesi'nin sahibi Banu Tahmaz ise platform sayesinde yeniden ayağa kalktıklarını söyledi. Tahmaz, "Deprem bizi zorlu bir süreçten geçirdi. İşletmemiz ağır hasar aldı. Sağ olsun Jale Hanım bizi bir araya getirdi. Şu anda anlaşma kapsamında bir AVM'deki kioksa ürünlerimiz getirdik, satışlarımız iyi gidiyor. İş yerimiz 5 katlı bir iş hanındaydı. En alt katta olduğumuz için daha büyük hasar aldık. Pastaneyi ayağa kaldırmak için 2 kez tadilat yaptık. 250 bin lira kadar zararımız var. Bizde meşhur olan tereyağlı kömbe vardır, şehir dışına gönderimimiz çok arttı. Destek bizim için çok önemli, hem lezzetlerimizi farklı şehirlerdeki insanlara sunuyoruz hem de yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz. En çok satış yaptığımız iller İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa. Kalkınabilmemiz için çok çaba sarf ettiler, teşekkür ediyorum" dedi.