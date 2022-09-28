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Denizli haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'nın, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik bakımından ne de zamanlama bakımından izahı...

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Denizli haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amerika'nın, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik bakımından ne de zamanlama bakımından izahı...

Denizli haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'nın, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik bakımından ne de zamanlama bakımından izahı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'nın, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik bakımından ne de zamanlama bakımından izahı yoktur."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güney Kıbrıs Güncel Haberler

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