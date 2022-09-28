Denizli gündem haberleri... Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Denizli gündem haberi | Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülbağlık Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüpheli S.S'nin (55) ikametinde yapılan arama 2 kilo 620 gram kubar esrar, 56 kök kenevir ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemi sürüyor.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel