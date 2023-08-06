Denizli'de Süperior Cinsi Çekirdeksiz Üzüm Hasadı Başladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, kalitesi yüksek olan Süperior cinsi çekirdeksiz üzümün hasadı başladı. Üretimde yaşanan mevsim sorunlarına rağmen üzümler, vatandaşların sofralarına gelmek için toplandı. Süperior cinsi üzümün hormonsuz ve az ilaçlanan organik bir üzüm olduğu belirtiliyor.

Denizli'de kalitesi yüksek, rekoltesi düşük olan Süperior cinsi çekirdeksiz üzüm hasadı başladı.

Denizli'nin buldan ilçe Bölmekaya Mahallesi'nde geçtiğimiz dönemlerde ekilen Süperior cinsi çekirdeksiz üzümlerin hasadı başladı. Geçtiğimiz senelere göre üretimde yaşanılan mevsim sorunlarından kaynaklı düşüş olsa da kalitesini kanıtlamış olan üzümler vatandaşların sofrasına gelmek için toplandı. Hassas ve narin kabuğuyla bilinen süperior cinsi üzümler az ilaçlanan organik bir üzüm olarak da biliniyor. Buldan ilçesinin üzümlerinin kaliteli ve tat olarak çok lezzetli olduğunu söyleyen firma sahibi alıcı Halil Eryılmaz, "Ürünlerimizi ihracata, iç piyasaya ve askeriyeye gönderiyoruz. Turfanda olduğu için talep çok yüksek. Az ve zor yetişen bir üzüm cinsi. Ancak yeni dikimler hızla yapılarak üretimi her geçen yıl artmaktadır" dedi.

"Kendine has tat ve kokusu var"

Süperior cinsi üzüm bağı sahibi Buldan Bölmekaya mahallesinden üretici Ramazan Uğuz'da erkenci çeşit Süperior üzümü, şeker hastalarına ve doğal üzümü sevenlere tavsiye ettiklerini dile getirerek "Hormonsuz ve ilaçlaması az olduğu için tavsiye ediyoruz. Şeker oranı düşük ancak lezzeti ve kokusuyla çok sevilerek tüketiliyor. Kendine has bir tat ve kokusu var. Bu yıl rekolte düşük ancak kalite çok yüksek. Rekoltenin düşük olması dolayısıyla fiyatlar iyi. Tüketicilerimiz iyi tarım uygulamaları yaparak yetiştirdiğimiz üzümleri gönül rahatlığıyla tüketebilirler" ifadelerini kullandı.

Üzüm üreticilerine bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ettiklerini dile getiren Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al "Üzüm hasadımız başladı. Bu sene çiftçimiz için zor bir yıl oldu. Çok zor şartlar altında ürününü üretti. Bu yılki meteorolojik durumlardan dolayı ürün kaybı var. Yüzde otuz ila kırklara varan rekolte kayıpları görülüyor. Vatandaşlarımızdan üreticiye sahip çıkmalarını istiyoruz. Yüksek enflasyon ve girdi maliyetlerinin artması nedeniyle üreticimiz zor şartlarda üretim yapıyor. Üreticiye sahip çıkmazsak, ürününe gereken değeri vermezsek, gelecek yıllarda bu ürünler yetişmeyebilir. Enflasyon şartları çiftçimizin kazancını elinden alıp gidiyor. Ayrıca üreticilerimizden de ricamız, zor şartlarda ürettikleri ürünlerine sahip çıksınlar, kıymetini bilsinler. Spekülatif haberlere inanmasınlar. Süperior cinsi üzüm hormonsuz bir üzümdür, zaten bünyesinde hormon barındırmama özelliği bulunuyor. Şeker hastaları rahatlıkla yiyebilir. Yeni sezonumuzun üzüm üreticilerimize ve ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur'da yaptığı açıklamada, Buldan'da toplam 37 bin 364 dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapıldığını, dekarda bin 400 kilogram çekirdeksiz üzüm yetiştirilirken, yine bir dekarda 2 bin 300 kilogram çekirdekli üzüm yetiştirildiğini belirtti. Bu yılki soğuk zararı ile ilkbahar yağışlarının sürekli ve bol olması, mildyö ve külleme hastalıklarının yoğunluğundan dolayı 2022 yılına göre yüzde otuz ila kırk dolayında verim kaybı yaşandığını ancak kalitenin yüksek olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. - DENİZLİ