Denizli'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şinasi Tolga Çekiş (22) idaresindeki 06 DFS 833 plakalı otomobil, Kocabaş Mahallesi Ankara Bulvarı'nda karşı şeride geçerek Mahmut Kezer (59) yönetimindeki 34 DIA 831 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Kezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kezer'in eşi Maynur Kezer (51) sıkıştığı otomobilden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Maynur Kezer ve diğer otomobilin sürücüsü Çekiş ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.