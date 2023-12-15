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Denizli'de maden göçüğü: Mahsur kalanlar var

15 Aralık 2023 01:02 Güncelleme: 01:04 Abone Ol

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda bazı işçiler mahsur kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.