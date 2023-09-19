Denizli'de Kontrolden Çıkan Araç 4 Kişiye Çarptı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir araç refüjde bulunan 4 kişiye çarptı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan aracın 4 kişiye çarpması sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi.

Pamukkale ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ulus Caddesi'nde seyir halinde olan H.S.Y'nin (24) idaresindeki 20 SV 055 plakalı transit araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 kişi yol kenarına savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Gönül Meral ile kızları A.M. (8), N.M. (7) ve görümcesi Sultan T. (43) yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Gönül Meral, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaşamını yitiren anne Gönül Meral'in, görümcesi ile engelli olan 2 kızını Pamukkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nden aldıktan sonra evlerine gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ