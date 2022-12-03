DENİZLİ'DE KABLO HIRSIZLIĞINA 4 TUTUKLAMA

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, bir fabrikadan 230 bin lira değerinde kablo çalan ikisi kadın 4 kişi Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi tarafından yakalandı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, bir fabrikadan 230 bin lira değerinde kablo çalan ikisi kadın 4 kişi Jandarma Suç Araştırma ( Jasat ) timi tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık anının işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Honaz'da, 22 Kasım'da bir işyerinden bakır kablolar çalındı. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen hırsızlık sırasında 2 kişinin, fabrikanın bahçesine girip, bakır kabloları sürükleyerek götürdüğü belirlendi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) görüntülerden eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Ali K. (42) ve Kadir A. (40) olduğu belirlenip, gözaltına alındı. İki şüphelinin birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nahime A. (39) ve Nurgül A. (52) da JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.