Denizli'de 13 kilo 800 gram esrar ile 1300 kök kenevir ele geçirildi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 13 kilo 800 gram esrar ile 1300 kök kenevir ele geçirildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 13 kilo 800 gram esrar ile 1300 kök kenevir ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 13 kilo 800 gram esrar, 1300 kök kenevir ile hassas terazi bulundu.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.???????