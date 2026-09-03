Haberler

Yavuzyılmaz'dan akaryakıt zamlarına karşı 3 maddelik acil plan

Yavuzyılmaz'dan akaryakıt zamlarına karşı 3 maddelik acil plan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV savaş kesin olarak sona erene kadar kaldırılmalı. Çiftçilerin, balıkçıların, nakliye, lojistik, toplu ulaşım ve benzeri yoğun akaryakıt kullanan sektörlerin artan yakıt maliyetleri doğrudan desteklenmeli. Akaryakıtta geçici tavan fiyat uygulamasına geçilmeli ve tavan fiyatın üzerindeki tutar devlet tarafından karşılanarak vatandaşa yansıtılmamalı" dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV savaş kesin olarak sona erene kadar kaldırılmalı. Çiftçilerin, balıkçıların, nakliye, lojistik, toplu ulaşım ve benzeri yoğun akaryakıt kullanan sektörlerin artan yakıt maliyetleri doğrudan desteklenmeli. Akaryakıtta geçici tavan fiyat uygulamasına geçilmeli ve tavan fiyatın üzerindeki tutar devlet tarafından karşılanarak vatandaşa yansıtılmamalı" dedi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve buna bağlı akaryakıt fiyatlarındaki devasa zam beklentileriyle ilgili iktidara çağrıda bulundu. Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV'nin savaş tam anlamıyla sona erene kadar kaldırılması, çiftçi, balıkçı, lojistik, nakliye ve ulaşım sektörlerine doğrudan yakıt desteği sağlanması ve akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesini istedi.

"BÜTÜN FİYAT ZİNCİRE YANSIYOR"

Yavuzyılmaz, hükümetin ağustos ayında hazırladığı kademeli ÖTV düzenlemesinin daha ilk günden işlevsiz kaldığını belirterek, "Hükümet ağustos ayını kurtarmaya yönelik bir ÖTV düzenlemesi yaptı. Ancak bir gün sonra yaşanan fiyat artışıyla fiyatlar zaten aynı seviyeye ulaştı. Bu yetmezmiş gibi eylül ayı itibarıyla ÖTV tekrar devreye sokuldu. Savaş ve jeopolitik gerilimlerin devam ettiği, enflasyonun alıp başını gittiği böyle bir ortamda, akaryakıt vergilerini aylar itibarıyla artırmak öngörüsüzlükten başka bir şey değildir" dedi.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin yalnızca bireysel araç sahiplerini değil, üretim ve taşımacılık zincirinin tamamını etkilediğine dikkat çeken Yavuzyılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çalışmalarına işaret etti. Yavuzyılmaz, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çalışmaları, petrol fiyatlarındaki yüzde 10'luk bir artışın tüketici enflasyonunu yaklaşık 1 puan artırdığına işaret ediyor. Akaryakıt fiyatındaki artış, tarladaki üretim maliyetinden market rafındaki ürüne kadar bütün fiyat zincirine yansıyor" ifadelerini kullandı.

"AKARYAKITTAN ALINAN ÖTV VE KDV SAVAŞ KESİN OLARAK SONA ERENE KADAR KALDIRILMALI"

Hükümetin akaryakıttan alınan vergileri sıfırlamakla birlikte sübvansiyon ve tavan fiyat uygulamalarını da hayata geçirmesi gerektiğini söyleyen Yavuzyılmaz, üç acil adımın atılması gerektiğini belirtti. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor. Jeopolitik gelişmeler ekonomik krizi daha da derinleştiriyor. 19 aydır 30'lu rakamların altına düşmeyen yapışkan bir enflasyon ve buna bağlı yüksek faiz ortamı sanayiciyi, çiftçiyi, esnafı yok ediyor. Bu nedenle vergi muafiyetlerinin, fiyat sınırlandırmalarının ve yakıt desteklerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Hükümete, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin ekonomik etkilerini sınırlandırmak için acilen üç adımlık bir plan öneriyoruz.

İlk adım olarak, akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV savaş kesin olarak sona erene kadar kaldırılmalı. İkincisi, çiftçilerin, balıkçıların, nakliye, lojistik, toplu ulaşım ve benzeri yoğun akaryakıt kullanan sektörlerin artan yakıt maliyetleri doğrudan desteklenmeli. Üçüncü olarak, akaryakıtta geçici tavan fiyat uygulamasına geçilmeli ve tavan fiyatın üzerindeki tutar devlet tarafından karşılanarak vatandaşa yansıtılmamalı. Hükümete çağrımız nettir. Savaş ve enerji krizinin faturasını vatandaşa çıkarmak yerine vatandaşı koruyacak acil düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var

ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
Herkes nedenini merak etmişti! Joao Neves'in aracından bakın ne çıktı

Bu aracın içinden neler çıktığını tahmin edemezsiniz!
Trump'ın portresi ABD'yi ikiye böldü: Madeni 1 Dolar bastırdı, üstüne kendi yüzünü yaptırdı

Trump'ın portresi ABD'yi karıştırdı: Yaptığı şeye inanamayacaksınız
Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar

Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosikletle gelip ateş açtılar! Kerkük'te kanlı saldırı