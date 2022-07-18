Son dakika haberleri... DENİZ POYRAZ DAVASI ÖNCESİ ADLİYEDE SİLAHLI ŞÜPHELİ PANİĞİ - Haberler

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Son dakika haberleri... DENİZ POYRAZ DAVASI ÖNCESİ ADLİYEDE SİLAHLI ŞÜPHELİ PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre İZMİR Adliyesi'ne, Deniz Poyraz davası öncesi silahla girmek isteyen M.Ö. (42), gözaltına alındı.

İZMİR Adliyesi'ne, Deniz Poyraz davası öncesi silahla girmek isteyen M.Ö. (42), gözaltına alındı. M.Ö.'nün, ifadesinde, eski eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını ise polislerin engellediğini söylediği öğrenildi.

İzmir Adliyesi'nde, Deniz Poyraz davası öncesi yapılan basın açıklamasının ardından elinde silahla binaya girmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada partililer ve polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Şüphelinin, M.Ö. olduğu, sabah erken saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eski eşi çocukları kendisine göstermediği için adliye önünde intihar edeceğini söylediği belirtildi. M.Ö.'nün, ilk ifadesinde ise boşandığı eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını polislerin engellediğini söylediği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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