Deniz Kaplumbağalarını Koruma Çalışmaları Devam Ediyor

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sansha şehrine bağlı Qilianyu Adaları'nın bir parçası olan Beidao Adası topluluğu yöneticisi Huang Cheng, deniz kaplumbağalarını ve yumurtalarını korumak için adada her gün devriye geziyor. Kaplumbağaların korunmasının yanı sıra Huang'ın denizdeki kirletici maddeleri toplaması ve adadaki çevreyi eski haline getirmesi de gerekiyor.

SANSHA, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sansha şehrine bağlı Qilianyu Adaları'nın bir parçası olan Beidao Adası topluluğu yöneticisi Huang Cheng, deniz kaplumbağalarını ve yumurtalarını korumak için adada her gün devriye geziyor.

Kaplumbağaların korunmasının yanı sıra Huang'ın denizdeki kirletici maddeleri toplaması ve adadaki çevreyi eski haline getirmesi de gerekiyor.

Huang, "Deniz kaplumbağaları, yaşamlarını ve yumurtadan çıkmalarını etkileyen çevresel değişime karşı oldukça hassas" dedi.

Huang Cheng, babası Huang Hongbo'nun izinden gidiyor.

1980'lerde deniz kaplumbağalarını devlet koruması altına alan Çin, o zamandan bu yana deniz kaplumbağalarının ve yumurtalarının toplanmasını ve ticaretini yasaklayan önlemleri artırdı. Çin, yerel balıkçıları eğiterek kaplumbağa koruma işini üstlenmeye de teşvik etti.

Deniz kaplumbağalarının alışkanlıkları hakkında bilgili ve deneyimli bir balıkçı olan Huang Hongbo, 2015 yılında Beidao Adası'ndaki kaplumbağa koruma istasyonunun başına geçti.

Huang'ın ailesi ve yerel yetkililerin ortak çabalarıyla 2015'te 90 civarında olan kaplumbağa yuvası sayısı 2022'de 150'ye ulaştı.