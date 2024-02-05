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DEM Parti'li Doğan: İstanbul adayımızı 9 Şubat'a kadar açıklayacağız

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HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Sözcücü Ayşegül Doğan, yerel seçimlerde İstanbul'da kendi adaylarını çıkaracaklarını ve adayın 9 Şubat'a kadar açıklanacağını duyurdu.

Dem Parti'li Doğan: İstanbul adayımızı 9 Şubat'a kadar açıklayacağız

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Sözcücü Ayşegül Doğan, yerel seçimlerde İstanbul'da kendi adaylarını çıkaracaklarını ve adayın 9 Şubat'a kadar açıklanacağını duyurdu.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası genel merkezde açıklamalarda bulundu. Doğan, parti olarak aldıkları tüm kararlarda, onlarca il ve ilçede yaptıkları halk toplantıları ve halk buluşmalarında dile getirilen talep, öneri ve eleştirilerin belirleyici olduğunu belirterek, "4 Aralık günü burada yaptığımız basın toplantısında bir eğilimi paylaşmıştık. Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime girme eğilimini sizlerle paylaşmıştık. Aylardır partimizin gündeminde, güçlü bir seçenek olarak duran hatta eğilim olarak da kamuoyuyla paylaştığımız, kaybettirmek ya da kazandırmak için değil; DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. 9 Şubat'a kadar hem İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimlerini sizlerle paylaşacağız" diye konuştu. Ardından soruları yanıtlayan Doğan, İstanbul adaylığı için Başak Demirtaş isminin ön plana çıkmasıyla ilgili, "9 Şubat'a kadar İstanbul dahil aday göstereceğimiz isimleri açıklayacağız. Sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda" dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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