DEM Parti ikinci aşama için siyasi ve hukuki adımların gecikmeden atılmasını istedi

Parti Meclisi toplantısının, kongrenin ardından yapılan ikinci toplantı olduğu belirtilen bildirgede, toplantının Tuncer Sağlam ve Nesrin Aslan'ın anılmasıyla başladığı kaydedildi. Bildirgede, "Kongremizin ortaya koyduğu siyasal perspektif ve tarihsel sorumluluk bilinciyle önümüzdeki dönemin mücadele hattını belirlemek üzere" sonuçlara ulaşıldığı ifade edildi.

ORTA DOĞU'DA ASKERİ İTTİFAKLAR YERİNE HALKLARIN İRADESİ VURGUSU

Bildirgenin ilk bölümünde, dünyanın halkların barış, eşitlik, özgürlük ve demokrasi arayışlarıyla iktidarların savaş, şiddet ve hegemonya politikalarının karşı karşıya geldiği bir dönemden geçtiği belirtildi. Fransa'dan Sırbistan'a, Latin Amerika'dan Avrupa'ya uzanan gençlik, emek ve halk hareketlerinin demokratik ve eşitlikçi yaşam arayışının olanaklarını gösterdiği ifade edilen bildirgede, "Sömürüye, baskıya, ayrımcılığa ve hukuksuzluğa karşı yürütülen mücadelelerle dayanışma temel tutumumuzdur" denildi.

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinilen bildirgede, İran'a yönelik savaş politikalarının, Filistin'den Lübnan'a, Suriye'den Yemen'e uzanan çatışmaların ve bölgesel ittifak arayışlarının halkların iradesini ve demokratik geleceğini tehdit ettiği belirtildi.

Türkiye'nin bu politikaların parçası olmak yerine bölgesel barış, halkların eşitliği ve demokratik çözüm için sorumluluk üstlenmesi gerektiği ifade edilen bildirgede, iktidarın Mekke Paktı, Bedir Anlaşması ve bölgesel güçlerle geliştirdiği yeni ilişkiler doğrultusundaki yönelimlerine karşı çıkıldığı kaydedildi. Bildirgede, "Çok dilli, çok inançlı ve çok kültürlü Orta Doğu'nun geleceği askeri ittifaklarla ve mezhepçi politikalarla değil, halkların eşitliği ve özgür iradesiyle kurulabilir" ifadelerine yer verildi.

KÜRT SİYASİ GÜÇLERİNE BİRLİK ÇAĞRISI

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki siyasi ayrışmaların aşılması ve Kürt siyasi güçlerinin ortaklaşmasının tarihsel önem taşıdığı belirtilen bildirgede, siyasi farklılıkların Kürt halkının ortak iradesini zayıflatmasına izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Bildirgede, "Bütün Kürt siyasi güçlerini, ayrışmaları diyalogla aşmaya ve Kürt halkının birliği için ortak bir zeminde buluşmaya çağırıyoruz" denildi.

"İKİNCİ AŞAMA İÇİN SİYASİ VE HUKUKİ ADIMLAR GECİKTİRİLMEDEN ATILMALI"

"Barış ve Demokratik Toplum Süreci"nin Türkiye'nin demokratik geleceği açısından tarihsel bir fırsat olduğu ifade edilen bildirgede, çatışma ve şiddetin çözüm yöntemi olmaktan çıkarılmasına yönelik gelişmelerin kalıcı barışa dönüşmesinin demokratik siyaset kanallarının genişlemesine ve toplumun bütün kesimlerinin katılımına bağlı olduğu belirtildi.

Sürecin yalnızca tarafları değil, bütün toplumun ortak geleceğini ilgilendirdiği ve demokrasi güçlerine de sorumluluk yüklediği kaydedilen bildirgede, ikinci aşamaya ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"İkinci aşama için siyasi ve hukuki adımlar geciktirilmeden atılmalıdır. TBMM'de kabul edilen yasal düzenlemenin gereklerinin yerine getirilmesi, sürecin ihtiyaçlarına uygun hukuki güvencelerin oluşturulması, umut hakkı ve Sayın Abdullah Öcalan'ın statüsü başta olmak üzere temel meselelerin çözüme kavuşturulması zorunludur."

Bildirgede, kayyım uygulamalarına son verilmesi, halk iradesinin tanınması, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması ile hasta mahpusların yaşam ve sağlık haklarının güvence altına alınmasının demokratikleşmenin vazgeçilmez gerekleri olduğu belirtildi. Barışın yalnızca silahların susması anlamına gelmediği vurgulanan bildirgede, "Barış yalnızca silahların susması değil; hakikatle yüzleşmenin, eşit yurttaşlığın, hak ve özgürlüklerin, adaletin ve demokratik toplumun inşasıdır" denildi.

Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünün Türkiye'nin demokratik ve sosyal bir cumhuriyet yönünde dönüşümünün temel koşullarından biri olduğu belirtilerek "Partimiz, bu tarihsel imkanın başarıya ulaşması için yapıcı ve sorumluluk üstlenen tutumunda kararlıdır" ifadeleri kullanıldı.

DEM PARTİ'DEN DEMOKRASİ GÜÇLERİNE ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Bildirgenin dördüncü bölümünde, Türkiye'de demokrasi güçlerinin ortak mücadelesinin muhalefeti parçalamaya yönelik girişimler karşısında önem kazandığı ifade edildi. Sol, sosyalist, demokratik ve ilerici güçlerin farklılıklarını koruyarak ortak demokratik hedeflerde buluşması gerektiği belirtilen bildirgede, demokrasi mücadelesinin siyasal kurumlarla sınırlı kalmaması ve toplumun bütün kesimlerinin ortak mücadelesine dönüşmesi gerektiği kaydedildi.

"Ortak mücadele zeminlerinin korunması ve geliştirilmesi bu dönemin öncelikli görevlerindendir" denilen bildirgede, ittifaklar siyasetinin seçim dönemleriyle sınırlanmadan ortak mücadele ve toplumsal dönüşüm perspektifiyle geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

2027 BÜTÇESİNE "HALK İÇİN BÜTÇE" ELEŞTİRİSİ

Ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bildirgede, enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluğun halkın yaşam koşullarını ağırlaştırdığı, iktidarın ekonomi politikalarının ise sermaye çevrelerinin çıkarlarını koruduğu savunuldu.

Fon vurgunuyla açığa çıkan kamu kaynaklarının yağmalanması ve iktidar ilişkilerinin düzenin adaletsizliğini gösterdiği belirtilen bildirgede, "Gerçek sorumlular açığa çıkarılmalı; yeni vergi ve ekonomik yüklerin halka yüklenmesine izin verilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

2027 bütçesine de tepki gösterilen bildirgede, işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri ve emeklileri yok saydığı savunulan bütçeye karşı "Savaş ve sermaye için değil, halk için bütçe yapılmalıdır" çağrısı yapıldı.

Bu kapsamda "Ekmek, Barış ve Adalet" kampanyasının işçi evlerine, tarlalara, okullara, hastanelere ve bütün üretim alanlarına taşınmasının öncelikli olduğu belirtilen bildirgede, emek ve meslek örgütleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi, işçilerin, emeklilerin, çiftçilerin ve yoksul halk kesimlerinin taleplerinin ortak mücadele hattında buluşturulması gerektiği ifade edildi.

Bildirgede, "Emeğin hakkı, insanca yaşam ve sosyal adalet için örgütlü mücadele esastır" denildi.

25 KASIM VE COP31 VURGUSU

Kadınların erkek egemenliğine ve kapitalist sömürüye karşı eşitlik ve özgürlük mücadelesinin demokratik toplumun kuruluşunda belirleyici olduğu ifade edilen bildirgede, kadına yönelik erkek ve devlet şiddetine, ekonomik ve toplumsal eşitsizliklere ve engelli kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı mücadelenin kadınların iradesi ve örgütlü gücüyle gelişeceği kaydedildi.

Bildirgede, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadın hareketleriyle ortak mücadelenin şiddetsiz, sömürüsüz ve eşit yaşam talebini toplumsallaştırmanın önemli zemini olduğu vurgulandı.

Gençliğin yoksulluk, işsizlik ve geleceksizlik karşısındaki mücadelesiyle dayanışmanın ve gençlerin kendi sözünü, iradesini ve örgütlü gücünü ortaya koyabileceği alanların genişletilmesinin temel görev olduğu belirtilen bildirgede, üniversitelerden işçi ve işsiz gençlere, genç kadınlara kadar bütün gençlik kesimleriyle ilişkilerin geliştirilmesi ve her il ile ilçede gençlik örgütlülüğünün güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ekolojik yıkıma ve doğanın sermaye birikiminin alanına dönüştürülmesine karşı yaşamı savunan mücadelelerin yanında olunduğu belirtilen bildirgede, COP31 sürecinde ekolojik krizin gerçek nedenlerinin ve şirketlerin kar odaklı politikalarının teşhir edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaz Dağları'ndan Cudi'ye, Akbelen'den Varto'ya ve Ordu Çobantepe'ye uzanan mücadelelerin ortaklaştırılmasının önemine işaret edilen bildirgede, Halkların İklim Zirvesi'nin ve 14 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek "Yaşamı Savunuyoruz" mitinginin güçlü bir örgütlülükle sahiplenilmesi çağrısı yapıldı.

ÖRGÜTSEL YENİLENME VE İTTİFAKLAR SİYASETİ

Bildirgenin son bölümünde, yeni dönemin ihtiyaçları karşısında örgütsel yenilenme ve atılımın zorunlu görüldüğü belirtildi. Eksikliklerin aşılması, toplumsal bağların ve mücadele kapasitesinin geliştirilmesi, kolektif çalışma kültürünün yerleşmesi ve yeni toplumsal kesimlerle buluşulmasının bu yenilenmenin temelini oluşturduğu ifade edildi.

Yerelden merkeze demokratik katılımı esas alan, halkla doğrudan ilişki kuran, kadınların ve gençlerin etkin katılımını sağlayan örgütlenme anlayışının mahallelerden işyerlerine, emek alanlarından üniversitelere kadar yaşamın bütün alanlarında karşılık bulması gerektiği kaydedildi.

Demokratik cumhuriyet, radikal demokrasi ve demokratik toplum hedeflerinin toplumun öz örgütlülüğünün güçlendirilmesini, demokrasi güçlerinin birliğini ve halkların ortak iradesinin siyasal güce dönüşmesini gerektirdiği belirtilen bildirgede, ittifaklar siyasetinin seçim dönemleriyle sınırlı tutulmaması gerektiği vurgulandı.

Bildirgenin sonuç bölümünde ise partinin yeni döneme ilişkin sorumlulukları sıralanarak "Siyasal iddiamızı toplumsal mücadeleyle buluşturmak, örgütsel sınırlarımızı ve eksikliklerimizi aşmak, halklarla bağlarımızı güçlendirmek ve ortak mücadele iradesini geliştirmek bu dönemin temel sorumluluğudur. Şimdi görev, bu gücü birleştirmek, örgütlemek ve demokratik dönüşümün öncü dinamiği haline gelmektir. Bütün örgütlerimiz, seçilmişlerimiz ve mücadele arkadaşlarımızla barış, demokrasi, özgürlük ve toplumsal adalet mücadelemizi büyüteceğiz" denildi.