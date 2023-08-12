DEAŞ ve El Kaide Terör Örgütlerine Para Toplama İddiasıyla 6 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

İSTANBUL'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüte sosyal medya platformları üzerinden para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda örgüt için sosyal medya platformu üzerinden para topladıkları belirlenen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.