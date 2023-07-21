Datça'da Kaçak ve Bandrolsüz Alkol Operasyonu
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Datça ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok miktarda kaçak ve bandrolsüz alkol ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, N.B'nin evinde kaçak alkol ürettiği ve bandrolsüz alkol bulundurduğu bilgisi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada 725 litre el yapımı şarap, 26,5 litre el yapımı rakı, 6 litre bandrolsüz rakı, 1,5 litre bandrolsüz votka, 0,75 litre bandrolsüz şampanya, 3 litre bandrolsüz likör ve 1,4 litre bandrolsüz viski ele geçirildi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemler başlatıldı.
Datça ilçesinde düzenlenen operasyonunda, çok miktarda kaçak ve bandrolsüz alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Mesudiye Mahallesi'nde oturan N.B'nin evinde kaçak alkol ürettiği ve bandrolsüz alkol bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı.
Yapılan aramada 725 litre el yapımı şarap, 26,5 litre el yapımı rakı, 6 litre bandrolsüz rakı, 1,5 litre bandrolsüz votka, 0,75 litre bandrolsüz şampanya, 3 litre bandrolsüz likör ve 1,4 litre bandrolsüz viski ele geçirildi.
Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonla ilgili adli işlemler başlatıldığı bildirildi.