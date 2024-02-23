Üye Girişi
Haberler

Datça'da badem ağaçlarında hasat hazırlığı başladı

Güncelleme:

Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçlarında hasat hazırlığı başladı. Kar ve soğuk hava etkisi altındaki Türkiye'nin bazı bölgelerine rağmen Datça'da badem ağaçları çiçek açmaya devam ediyor. Badem çiçeği festivaline katılımın yoğun olduğu bölgede turizm ve badem üreticiliği yapanlar misafirleri doğal güzelliklerle buluşturuyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçlarında hasat hazırlığı başladı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Datça'da badem ağaçları bir yandan çiçek açmaya devam ediyor.

Mesudiye'de ve Palamutbükü mevkisinde yoğun olan badem bahçeleri nedeniyle bölge kırmızı - beyaza büründü. Martta çağla hasadının da gerçekleşeceği bölgede badem üreticileri de hasat hazırlıklarını sürdürüyor.

Üreticilerden Emine Şükran Aybey, Türkiye'nin birçok bölgesinde kış yaşanırken Datça'da şubatta baharın geldiğini, badem ağaçlarının da çiçek açtığını söyledi.

Geçen hafta da badem çiçeği festivalinin yapıldığını hatırlatan Aybey, "Festivale bütün misafirlerimiz il dışından geldi. Bölgemizi ziyaret ettiler ve çok beğendiler. Badem çiçeklerimizin erken açması bizleri mutlu ediyor." dedi.

Palamutbükü mevkisinde turizm ve badem üreticiliği yapan Evren Uzun da badem çiçeği festivaline katılımın yoğun olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri çok iyi ağırladıklarını anlatan Uzun, "Onlarda Datça'nın doğasından ve doğal güzelliklerinden çok iyi bir şekilde yararlandılar. Hatta bir çok misafirimiz sahilleri doldurdu ve hepsi denize girerek keyfini çıkardılar. Biz burada doğduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Muğla Festival Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Gök kimdir? Gelecek Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Murat Gök kaç yaşında, nereli? Senden Önce final mi? Senden Önce dizisi final mi yaptı? Senden Önce dizisi bitti mi, neden bitti? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman açılacak? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: UEFA Konferans Ligi kura çekimi nereden, hangi kanaldan izlenir? CANLI İZLE! 23 Şubat 2024 kura çekimi | UEFA Avrupa Konferans ligi hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri BELLİ OLDU DEM Parti Ağrı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı adayı Hazal Aras ve Mehmet Akkuş kimdir? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? DEM Parti Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar adayı Zehra Yalçın ve Sezer Erikli kimdir? Cuma namazı kadınlara farz mı? Kadınlar cuma namazı kılabilir mi? Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Şubat Malatya'da nerede deprem oldu? DEM Parti Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman adayı Bahattin Bilgin ve Meryem Ceritli kimdir? DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı kim? Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz kimdir? Alinur Aktaş kimdir ? AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş kaç yaşında ve nereli? Muhammed Emin Demirkol kimdir? AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title