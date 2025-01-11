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Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

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Danimarka, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunun 47. Başkan Donald Trump'a, Grönland'ı satın almak yerine Ada'da ABD'nin askeri varlığının artırılması önerisinde bulundu.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacak olan Donald Trump'ın, Danimarka'ya bağlı özerk bölge, " Grönland'ın ABD kontrolünde" olması gerektiği yönündeki açıklamaları gündemdeki yerini koruyor.

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

"GRÖNLAND'I SATIN ALMA ASKER GÖNDER"

ABD ile siyasi bir çatışmaya girmekten kaçınanan Danimarka hükümeti, Trump'ı güvenlik endişelerini de ele alarak Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçirmek istiyor. Bu kapsamda, Trump'ın ekibiyle irtibat kuran Danimarka hükümeti, Grönland'ın satılık olmadığı mesajını iletti. Kopenhag, Trump'a Ada'yı satın almak yerine, Ada'daki Amerikan askeri varlığının artırılması da dahil Ada'da güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını teklif etti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen dün yaptığı açıklamada, Grönland hakkındaki sözleriyle ilgili olarak kendisiyle görüşmek istediğini belirttiği Trump'ın Ada'yı zorla ele geçirmeye çalışacağına inanmadığını söylemişti.

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti. Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

PANAMA KANALI VE GRÖNLAND'I KONTROL EDEBİLMEK İÇİN ASKER KULLANABİLECEĞİNİ İMA ETTİ

Trump, 8 Ocak'ta, Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını vermişti. Panama Kanalı'nın ABD ordusu için inşa edildiğini ancak bugün Çin tarafından işletildiğini savunan Trump, "Panama Kanalı ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz, Panama Kanalı'nı Panama'ya verdik ancak bugün Çin tarafından işletiliyor. Biz bunu Çin'e vermedik." açıklamasında bulunmuştu.

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık
Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadık:

Trump enayimi seni koruyacak ,o yeraltı kaynaklarınıda istiyor.

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