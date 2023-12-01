Çağdaş Fotoğrafçılar Grubu'nun hazırladığı fotoğraf sergisi, Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'da gerçekleşecek. Sergi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde izleyiciyle buluşacak ve 20 Aralık 2023 tarihine kadar açık kalacak.

Türkiye'nin tarihinde önemli olan günlerde yaşanan anları belgelemek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir araya gelen Çağdaş Fotoğrafçılar Grubu'nun hazırladığı, " Cumhuriyet'in 100. Yılında İstanbul'da 29 Ekim" fotoğraf sergisi, 3 Aralık Pazartesi günü Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde izleyiciyle buluşacak. Sergi, 20 Aralık 2023 tarihine kadar açık kalacak.

Çağdaş Fotoğrafçılar Grubu "19 Mayıs 100. Yıl" fotoğraf projesinin ardından, 29 Ekim 2023'te İstanbul'da " Cumhuriyet'in 100. Yılında İstanbul'da 29 Ekim" fotoğraf projesini gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyetin 100. Yıl projesinde yer alan fotoğrafçılar, gün doğumundan gece yarısına kadar İstanbul sınırları içinde, Cumhuriyet'in 100. yılının coşkusunu, duygusunu ve sevgisini anlatan etkileyici fotoğraflar çekerek, bu anlamlı günü gelecek kuşaklar için belgeledi.

Çağdaş Fotoğrafçılar Grubu, kurucusu ve proje lideri fotoğrafçı Necip Yanmaz ve Hakan Çağlan koordinasyonunda düzenlenen projede 80 fotoğrafın yer aldığı sergi, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ve Şişli Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Sergi, Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde 3-20 Aralık 2023 tarihlerinde gezilebilecek.