Cumhuriyet'in 100. yılı Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde kutlandı

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Beyrut Ofisi Koordinatörü Onur Gez, Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Esra Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Türkçe öğretmenler ve çok sayıda Lübnan vatandaşı katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. yılı mesajını okudu.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırı ve Filistin'de meydana gelen güvenlik olayları nedeniyle Cumhuriyet Bayramı kutlamasının ertelendiğini belirten Ulusoy, ilerleyen haftalarda Lübnanlı ve diğer yabancı dostların katılımıyla daha coşkulu ve görkemli bir kutlamaya yapmayı planladıklarını söyledi.

Programda Lübnanlı çocuk Sila el-Kürdi, Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı şiiri Türkçe okudu. Halepli bir Türkmen olan ve Lübnan'da ikamet eden ressam Halil Tırıklı da Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini çizdiği, yağlı boya tablosunu Büyükelçi Ulusoy'a hediye etti.