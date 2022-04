Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan'dan, Filyos bölgesi değerlendirmesi Açıklaması

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Köksal Toptan, Filyos bölgesindeki çalışmalara ilişkin, "Orada heyecan verici işler yapılıyor. Yüzlerce, binlerce insan orada çalışıyor." dedi.

Toptan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında, İnağzı Mahallesi'ndeki Köksal Toptan İlkokulu ve Ortaokulu'nun kütüphanesinin açılışına katıldı.

Hayırsever avukat Ali Osman Odabaş'ın, eşi avukat Hikmet Odabaş'ın anısına oluşturduğu kütüphanenin açılışı öncesinde öğrenciler halk oyunu gösterisinde bulundu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Toptan ve beraberindekiler kütüphaneyi gezip, yetkililerden bilgi aldı.

Köksal Toptan, kütüphanenin öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Kentte daha güzel şeyler yapma imkanı bulacaklarını belirten Toptan, "Eğitim alanında mükemmel bir noktadayız. Üniversitemiz, Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız büyük bir gayret içerisinde. Bu takım bize lig atlatacaktır. Dün Filyos bölgesini dolaştım. Orada gördüklerim Zonguldak'ın da lig atlayacağını bize göstermektedir. Orada da harika işler yapılıyor. Türkiye ekonomisinin ve geleceğinin daha parlak, daha büyük, daha başarılı olması için şu anda orada 4 bin kişi çalışıyor. Yakında belki de daha da çok insan çalışacak." ifadesini kullandı.

Toptan, Zonguldak-Filyos yolunun tamamının ihale edildiğini aktararak, "Her şey güzel olacak, her şey bugünden daha güzel olacak. Zorluklarımız var ama bu zorlukları yene yene deyim yerindeyse kendini kanıtlaya kanıtlaya başarı çizgisine varacağız. Onun için her şeyimiz var. En önemlisi eğitime hevesli, yetenekli, gayretli, ilgili gençlerimiz, çocuklarımız var." diye konuştu.

Etkinliğe Köksal Toptan'ın eşi Saime Toptan, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile kurum müdürleri katıldı.

"Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyor"

Etkinlik sonunda bir gazetecinin, "HDP'nin kapatma davası sürecine değerlendirmeniz olacak mı?" sorusu üzerine Toptan, "Yargıda, yargı en doğru kararı verecektir." yanıtını verdi.

Toptan, Filyos bölgesiyle ilgili sorular üzerine de Filyos'ta devam eden çalışmaların yürüyüşünde hiçbir eksikliğin ve aksaklığın olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Orada heyecan verici işler yapılıyor. Yüzlerce, binlerce insan orada çalışıyor. Önemli tarafı bunun çok büyük bir bölümü beyaz yakalı. O büyük eserle birlikte vadiye kültür de eğitim de gelecek ve onun kalitesi yükselecek. Bir taraftan büyük bir sanayi bölgesi, öbür taraftan Bartın, Çaycuma taraflarında maksimum yapılabilecek tarım çalışmaları ama hepsinden önemlisi çevre kirliliği yapmayacak büyük sanayi yatırımlarının ortaya çıkması Zonguldak için, Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyor."

Filyos'taki çalışmaların bittiği zaman ülkenin en önemli yatırım bölgesi haline geleceğine dikkati çeken Toptan, "Çok heyecanlandım. Bütün vatandaşlarımızın aynı heyecanı yaşamasını ve yaşatmasını diliyorum. Gençlerimizin, çocuklarımızın o alanı gezmelerinde fayda görüyorum, çünkü bizim ortak değerlerimizdir. Çocuklarımızın bunlara sahip olma şuurunu edinmeleri lazım. O fabrikalar artık yapanların değil, milletin malı haline gelmiştir. Sahiplenmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Köksal Toptan, Filyos'un önemine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, Türkiye'nin eseridir, tıpkı Çanakkale Boğazı Köprüsü gibi. Çok büyük yatırımları yapan Türkiye artık önü açık bir Türkiye'dir. Benim gördüğüm kadarıyla her şey eş güdüm içerisinde yürütülüyor ama Sayın Bakanın, 'Zonguldak, bölgenin, Türkiye'nin yıldızı olacak' sözünü hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yıllar önce Alaplı'da söylenmiştir. O yolda yürüyor Türkiye ve Zonguldak, önümüz açık."