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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mali ve Senegal Bakanlarını Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo'yu kabul etti. Görüşmede, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra ekonomi, savunma ve terörle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra ekonomi, savunma ve terörle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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