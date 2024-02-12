Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATİAD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Başkanı Aziz Sarıyar ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki Türk yatırımları, ATİAD üyelerinin enerji, finans, sağlık, yapay zeka ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmaları ve ülkelerarası yatırım potansiyeli ele alındı.