Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim gayemiz belli, niyetimiz sarihtir. Nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, kardeşliğin, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır. Ortak bir iradeyle inşallah önce 'Terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada, dün, milletin hasretle beklediği bir müjdeyi daha paylaşıp, Başakşehir'de Yüzyılın Konut Projesi'nin tanıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

500 bin sosyal konut seferberliğini başlatmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Erdoğan, bunlardan 100 bininin İstanbul'da inşa edileceğini, ayrıca bu kentte hayata geçirecekleri 15 bin adet kiralık konut projesinin de hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galipler eliyle kurulan sistemin, kökünden sarsıldığı sancılı dönemden geçildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sıcak çatışma ve savaşlar çevremiz başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesini doğrudan etkiliyor. Ticaret, teknoloji ve enerjide yaşanan rekabet, askeri ve siyasi güç mücadelesini yeni ve zorlayıcı bir evreye taşıdı. İstikrarsızlık dalgasının halka halka yayıldığı bu dönemde, hamdolsun hem içeride hem de sınırlarımız ötesinde yaptığımız hamlelerle Türkiye'yi tüm bu tehlikelerden uzak tutmayı başardık. Hatırlayın. Bizi çatışmaların tarafı yapmak için pek çok oyun oynanıyor. Muhalefetteki aparatlarını da kullanarak her yolu denediler. 'Türkiye, Batı ittifakında uzaklaşıyor.' dediler. 'Türkiye'nin ekseni Doğu'ya kayıyor.' dediler. 'Türkiye oyun dışına itiliyor.' dediler. Bütün iddia, tez ve öngörülerinde duvara tosladılar. Sonuçta haklı çıkan, doğru yerde durduğu anlaşılan biz olduk. Bölgemizde yaşananları işte sizler de görüyorsunuz."

"Sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini, dost düşman etmeksizin bugün herkes kabul ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasıyla, demokrasiyle, savunma sanayiyle, ekonomisiyle, içeride ve dışarıda attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüştüğünü dile getirdi.

"Bugün barış denince, huzur denince, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet denince, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor." diyen Erdoğan, sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini, dost düşman fark etmeksizin bugün herkesin kabul ettiğini vurguladı.

Erdoğan, "Bunu açıkça dillendirmek zorunda kalıyorlar. Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalara kadar hiçbir yerde Türkiyesiz bir denklem kurulamıyor. Artık hem bölgesinde hem dünyada sözüne itibar edilen, çevresine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var. Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bütün enerjimizi, bütün dikkatimizi bu vizyona yoğunlaştırmış durumdayız. Karşılaştığımız direnç, en fazla süreyi biraz uzatır ama bu vizyonun tüm unsurlarıyla hayata geçmesini engelleyemez." şeklinde konuştu.

"Soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz."

"Türkiye Yüzyılı"na giden yolda dönülmesi gereken kavşakların en başında yarım asırlık terör musibetinden ülkeyi kurtarmanın bulunduğunun altını çizen Erdoğan, şunları belirtti:

"Terör musibetinden hamdolsun ülkemizi kurtardık mı? On binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz, ekonomimize 2 trilyon dolar maliyeti olan terör bataklığını inşallah 86 milyon el ele verip, hep birlikte kurtarmaya devam edecek miyiz? Bu noktada sabırlıyız, samimiyiz. Soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz. Hedefe yaklaştıkça ülkemizin bu meseleyi çözmesini istemeyen odakların, süreci rayından çıkarmaya dönük operasyonlarını artıracağının elbette farkındayız. Allah'ın izniyle bu tuzakların hiçbirine düşmeyeceğiz. Her ne bahaneyle, her ne gerekçeyle olursa olsun, aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Bizim gayemiz belli, niyetimiz sarihtir. Nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, kardeşliğin, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır. Ortak bir iradeyle inşallah önce 'Terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız."

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı gerçekleştirirken ülkedeki tüm şehit ve gazi ailelerinin ziyaret edildiğine işaret eden Erdoğan, "Kadın Kollarımız, 'Terörsüz Türkiye'ye dair kaleme aldığımız mektubumuzu 18 bin 272 şehit ailemize elden ulaştırdılar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün şehitlere rahmet, gazilere de hayırlı ömür dileyip, bu toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Video gösteriminin de yapıldığı programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

Büyükgümüş, Dr. Recep Minga'nin Makıli Kufi yazı çeşidiyle kaleme aldığı Hilye-i Şerife'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

