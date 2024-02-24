Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da 59 sağlık tesisi hizmete açtı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da 1300 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi başta olmak üzere toplam 1946 yataklı 23 hastanenin de aralarında bulunduğu 59 sağlık tesisini hizmete açtıklarını belirterek, "Yapımı süren 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Sakarya'da son 21 yılda 183 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirtti.

Eğitimde şehre 3 bin 642 yeni derslik kazandırdıklarını, ikinci devlet üniversitesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini kurduklarını hatırlatan Erdoğan, gençlik ve sporda 14 bin 500 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, 28 bin kişi kapasiteli şehir stadyumu başta olmak üzere 88 spor tesisi inşa ettiklerini kaydetti.

Sakaryalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 4,5 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını vurgulayan Erdoğan, 20 bin metrekare açık ve 103 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir adliye sarayı yaptıklarını bildirdi.

Erdoğan, sağlık hizmetlerine ilişkin, "Sağlıkta 1300 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi başta olmak üzere toplamda 1946 yataklı 23 hastanenin de aralarında olduğu 59 sağlık tesisi hizmete açtık. Yapımı süren 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız." bilgisini paylaştı.

TOKİ vasıtasıyla 8 bin 501 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini aktaran Erdoğan, kentsel dönüşümde şehirde riskli yapı olarak belirledikleri 1740 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehirdeki 7 atık su arıtma tesisiyle nüfusun yüzde 98'ine hizmet verdiklerini, Sakarya'da 2 millet bahçesi yaptıklarını aktaran Erdoğan, ulaştırmada 133 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 401 kilometreye çıkardıklarını, Kuzey Marmara Otoyolu'yla İstanbul'a ulaşımı kolaylaştırdıklarını ifade etti.

"Sakarya'nın bütün ilçelerine doğal gaz arzı sağladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehre kazandırdıkları diğer hizmetleri şöyle sıraladı:

"Sakarya Üniversitesi Demokrasi Meydanı Tramvay Hattı için çalışmalarımız sürüyor. Sakarya'yı hızlı trenle buluşturduk. Şehir sınırlarımızdaki hızlı tren hattı üzerinde çalışmaların halen sürdüğü yerler bittiğinde Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresi 25 dakika daha azalacaktır. Sakarya'ya hızlı tren fabrikasını kurarak ülkemizin ihtiyacı olan tren setlerinin hızlı tren noktasında, hafif raylı sistem araçlarının milli imkanlarla üretilmesini sağladık. Tarım ve ormanda Sakarya'ya 2 baraj, 4 gölet, 61 taşkın koruma tesisi, 12 sulama tesisi ve 9 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 57 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 4 sulama tesisiyle 25 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli bir alternatif olacak Ballıkaya Barajı'nın inşasında yüzde 85 seviyesine geldik. Sakaryalı çiftçilerimize 10 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide 2 endüstri bölgesi, 6 yeni organize sanayi bölgesi, 2 teknopark, 24 araştırma geliştirme merkezi ve 5 tasarım merkezi kurduk. İstihdamı desteklemek için Sakarya'daki işverenlere toplam 6,5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide, Sakarya'nın bütün ilçelerine doğal gaz arzı sağladık."

Şehre kazandırılan yatırımlarla ilgili hazırlanan videonun izletilmesinin ardından konuşmasını sürdüren Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde bu yatırımları katlayarak arttıracağız. Nasıl olmasın? Kardeşlerim, şu anda cumhurbaşkanı bu kardeşiniz mi? Hükümet biz miyiz? Dolayısıyla biz hükümet olduktan sonra Sakarya'da yerel yönetimi bizlere verdiğiniz zaman hem yerel yönetim hem hükümet olarak bütün imkanlarımızla -bu ne demektir- Sakarya her türlü hizmeti görecek demektir. Ben bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarıyla katılımcıları selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Cumhur İttifakı'mızın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını sizlere emanet ediyorum. Emanete sahip çıkmaya var mıyız?" sorusunu yönelttiği alandaki katılımcılar, "Evet" diyerek karşılık verdi.

Daha sonra Erdoğan, Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar ve ilçe belediye başkan adaylarını, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş ile sahneye davet ederek, katılımcıları selamladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hasan Basri Yalçın ve Erkan Kandemir, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfü Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya ile MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de sahneye davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcıları selamladıktan sonra, "Sakarya, Cumhur İttifakı olarak gümbür gümbür sandıklara gidiyor ve sandıkları patlatıyor muyuz? 31 Mart akşamı 'Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.' diyor muyuz? Sakarya, ben inanıyorum yine gümbür gümbür akacak ve buradan Türkiye'ye gayet güzel marşları dinleteceğiz. Tamam." şeklinde konuştu.

(Bitti)