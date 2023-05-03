Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zigana Tüneli açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon içindeki küçük sanayi sitelerini yeni bir yere taşıyarak mevcut alanları dönüştürme çalışmasının, 15 kilometrelik hafif raylı sistem projesinin, güney çevre yolunun 16 kilometrelik ilk etabının, yıllık 15 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı inşaatının yakında başlayacağını açıkladı.

Erdoğan, Meydan Parkı'nda düzenlenen Yeni Zigana Tüneli açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimde anaokulu, ilkokul ve imam hatip lisesinin, gençlik ve sporda yurtlar, spor salonları ve gençlik merkezlerinin, sağlıkta Tonya ve Of devlet hastaneleri ile diğer sağlık yatırımlarının, tarım ve ormanda Trabzon Atasu Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi ve çeşitli projelerin, çevre ve şehircilikte İller Bankası tarafından Trabzon'a kazandırılan çok sayıda hizmet, TOKİ'nin yaptığı 85 konut ve 45 dükkanın ile çeşitli kurumlara ait hizmet binalarının resmi açılışlarını yapacaklarını belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti'li diğer belediyeler tarafından yapılan ve yapılacak eserler hakkında da bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyemiz, şehrimize yeni bir terminal binası kazandırdı. Ayrıca Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezi, Ganita-Faroz sahil bandı düzenlemesi, 20 ayrı altyapı projesi, bilim merkezi, Avrasya Pazarı, kadınlar hali gibi onlarca eseri, hizmete hazır hale getirdik. Tüm bunların resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz.

Bu vesileyle şehir içindeki küçük sanayi sitelerimizi yeni bir yere taşıyarak mevcut alanları dönüştürme çalışmalarımızın, uzunluğu 15 kilometreyi bulan hafif raylı sistem projemizin, Trabzon'un yıllardır beklediği güney çevre yolumuzun 16 kilometrelik ilk etabının, yıllık 15 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanımızın inşaatının, tüm bu yatırımların yakında başlayacağının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum."

"Bay bay Kemal, senin ne eserin var?"

Erdoğan, Ortahisar ve Arsin belediyelerinin çeşitli yatırımlarının açılışını da yapacaklarını söyleyerek Trabzon'a bu yatırımları kazandıran bakanlık, kurum ve belediyeleri tebrik etti.

Daha sonra AK Parti tarafından yapılan eser ve hizmetlerin gösterildiği video yayımlandı.

Videonun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, yaptıklarının referansları olduğunu dile getirerek "Bay bay Kemal'in referansı ne, acaba ne yapmış? Ziya Paşa ne diyor; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Bay bay Kemal, senin ne eserin var? Seni biz, SGK Genel Müdürlüğünden tanırız. Rahmetli Savaş Ay sağ olsaydı da senin o halini, o acıklı halini tüm Türkiye'ye tekrar bir gösterseydi." diye konuştu.

Erdoğan, yaptıkları eser ve hizmet siyasetinden her vilayet gibi Trabzon'un da yararlandığını belirterek bugüne kadar Trabzon'a 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarının vurguladı.

"Yatak sayısı 900 olan şehir hastanesinin yapımı sürüyor"

Bu yatırımlarla Trabzon'a eğitimde 3 bin 80 yeni derslik kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, "İkinci devlet üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 9 bin 607 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 41 bin seyirci kapasiteli stadyum dahil 95 spor tesisini hizmete sunduk. Sosyal yardımlarda Trabzonlu ihtiyaç sahiplerine 3,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 1268 yataklı 18 hastanemizle birlikte şehrimize 55 sağlık tesisi yaptık. Yatak sayısı 900 olan şehir hastanesinin yapımı sürüyor." dedi.

"Çömlekçi'deki 20 tescilli eseri, aslına uygun şekilde restore ediyoruz"

Erdoğan, Trabzon'da TOKİ vasıtasıyla 8 bin 76 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 1031 konutun yapımının da sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Trabzon'a 'İlk Evim' ile 2 bin 550 konut, 'İlk İş Yerim' ile 250 iş yeri yapacak, 'İlk Arsam' ile 500 altyapısı hazır arsa vereceğiz. Çömlekçi'deki 20 tescilli eseri, aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Bu bölgede inşa edeceğimiz 221'i konut 331 yapıyla Çömlekçi'yi şehrimize yakışır hale getiriyoruz. Trabzon'daki 6 millet bahçemizden 3'ünü tamamlayıp hizmete açtık, kalanlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada 73 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 267 kilometreye çıkardık. Denizcilikte Sürmene'ye, Of'a, Vakfıkebir'e, Arsin'e yeni balıkçı barınakları yaptık. Trabzon Limanı'nı yeniledik. Yat limanını şehrimize kazandırdık. Tarım ve ormancılıkta bir baraj, bir içme suyu tesisi, 110 dere ıslahı, bir gölet, bir atık su arıtma tesisi ve 49 hidroelektrik santral inşa ettik. Son 21 yılda Trabzon ve ilçelerinde inşa ettiğimiz dere ıslahlarıyla 224 yerleşim yeri ve 10 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Trabzonlu çiftçilerimize toplam 3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayide bir organize sanayi bölgesi, bir endüstri bölgesi, bir teknopark ve 2 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Enerjide Trabzon ve 11 ilçemize doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Tonya, Çarşıbaşı, Düzköy ve Şalpazarı'na doğal gaz arzını sağlayacağız."

(Sürecek)