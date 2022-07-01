Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel