Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz Güncel Haberler

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