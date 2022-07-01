Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. - Haberler

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