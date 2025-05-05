Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla kişinin yaşamını kaybettiğini anımsattı.

Kaybedilen canların geri getirilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, ancak yürütülen çalışmalarla bu depremlerin açtığı yaraları hızla sardıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde tamamlanan 201 bin konutun anahtarını hak sahibi vatandaşlara teslim ettiklerini hatırlatan Erdoğan, yıl sonuna kadar yapılacak 252 bin ilave konut ve iş yeri ile bu sayıyı 453 bine yükselteceklerini bildirdi.

Şehirleri, eskisinden daha güçlü, daha modern ve depreme dirençli hale getirinceye kadar, mola vermeden, ihya ve inşa edeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşüm konusunda da kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki güncel destek rakamlarını geçtiğimiz günlerde kamuoyumuzda paylaştık. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz." diye konuştu.

"Afetlerde yardımlaşma, dayanışma gibi konuların milli mesele olduğunu kabullenemiyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdeolojik takıntılarını milletin can ve mal güvenliğinin önünde özellikle engel olarak koyanlarla uğraşacak vaktimiz de lüksümüz de yoktur. Tabii burada şunu da üzülerek ifade etmek durumundayım; ülkemizde sayıları az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Bunlar mensubu oldukları milletle dahi tasada ve sevinçte birleşemiyorlar. Her konuyu siyasallaştırarak, her meseleyi istismar malzemesi yaparak maalesef ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar. Deprem gibi, depreme hazırlık gibi, afetlerde yardımlaşma ve dayanışma gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar." ifadesini kullandı.

"Hükümetimize, yardım kuruluşlarımıza iftira atanların hiçbiri şimdi ortalıkta yok"

6 Şubat 2023 depremlerinde yaşananları herkesin hatırladığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afetzede kardeşlerimiz yakınlarını kaybetmenin acısıyla kıvranırken bizim 'deprem turisti' dediğimiz güruh hemen istismara başladı. Akla, vicdana ve ahlaka sığmayan ifadelerle devletimize ve kurumlarımıza saldırdılar. Yalan haber ürettiler. Sosyal medyada provokasyon yaptılar. Sahada canla başla çalışan yardım kuruluşlarını hedef gösterdiler. İşleri bitince afet bölgelerindeki yüreği yanık vatandaşlarımızı trajedileriyle baş başa bırakıp, arkalarına dahi bakmadan çekip gittiler. Daha önce defalarca olduğu gibi gürültüyle geldiler, yıkıntılar üzerinde bol bol fotoğraf çektirdikten sonra sessiz sedasız ortalıktan kayboldular.

Dikkat ederseniz en sancılı günlerimizde ortalığı velveleye verenlerin, bedava ev vaat edenlerin, deprem üzerinden hükümetimize ve yardım kuruluşlarımıza iftira atanların hiçbiri şimdi ortalıkta yok. Ama devletimiz, belediyelerimiz, vakıflarımız, gönüllü kuruluşlarımız halen oradalar. Tam 820 gündür deprem bölgesindeler. Bu süreçte milletin derdiyle dertlenen kurumlarımızdan biri de Kızılay'dır. Deprem bölgesinde 9'u sabit, 5 binden fazla ev tipi su arıtma sistemi kuran, 548 bini aşkın haneye 3,3 milyar lira nakit destek sağlayan, 6 ilde açtığı 13 kütüphaneyle 10 binden fazla öğrenciye hizmet veren, esnaf ve çiftçilerimize 500 milyon liraya yakın güçlendirme desteği sunan Kızılay'ımızı bugün bir kez daha gönülden tebrik ediyoruz."

"Kimin iş yaptığı kimin de şov yaptığı bir kez daha anlaşılmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde Kızılay'ın sahada ve halkın yanında olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"6 yıldır güya 'mega proje' diye ciddi reklam bütçeleriyle millete pazarlanan icraatların koca bir balon olduğu ortaya çıkarken, Kızılay'ımız 350 noktada 1600 personeli, 3 bine yakın gönüllüsü, 319 aracı, 317 ikram çadırıyla milletimizin imdadına koşmuş, İstanbulluların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuştur. Depremle sarsılan kardeşlerimiz 'Kim var?' diye etrafa baktıklarında yine Kızılay'ı görmüş, AFAD'ı görmüş, vakıflarımızı, gönüllü kuruluşlarımızı görmüş, çevre illerden yardıma gelen belediyelerimizi görmüştür. Kimin iş yaptığı, kimin de sadece şov yaptığı bir kez daha anlaşılmıştır."

"Gazze'de günlük 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın İsrail'in vahşi saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten beri Gazzelileri asla yalnız bırakmadığına dikkati çekti.

AFAD koordinasyonunda gönderilen iyilik gemilerini gıda, hijyen, barınma, ilaç ve tıbbi yardım malzemeleriyle dolduran Kızılay'ın, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesinde önemli roller üstlendiğini aktaran Erdoğan, "Gazze aşevi, kıtlıkla boğuşan Gazze halkına bugüne kadar 5,2 milyon öğün yemek desteği verdi, 1 milyon 606 bin litre su dağıtımı gerçekleştirdi. Ramazan ayına dek Filistin'in farklı noktalarında kurban etleri ve hazır yemek konserveleri dağıtan Kızılay'ımız Ramazan-ı Şerif boyunca da 840 bin kişilik iftar sofraları kurdu. Gazze'de diğer yardımların yanı sıra günlük 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor." dedi.

Erdoğan, Afganistan'dan Bangladeş'e, Bosna-Hersek'ten Pakistan'a, Somali ve Suriye'den Yemen'e kadar nerede hilali bekleyen bir mazlum varsa Kızılay'ın hiçbir engel tanımadan yardım etmeye çalıştığını vurguladı.

Kimsenin ulaşamadığı coğrafyalarda, kimsenin umursamadığı bölgelerde Kızılay'ın kırmızı hilalinin mahzun gönüllere umut aşıladığını aktaran Erdoğan, "Tüm çalışmaları canla, başla, hasbi ve samimi bir ruhla icra eden siz kıymetli kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum. Bundan sonraki gayretlerinizden her birinize yürekten başarılar diliyorum. Hükümet olarak 23 yıldır olduğu gibi sizlere destek olmak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz." diye konuştu.

"Kılı kırk yaran bir hassasiyetle hareket etmek mecburiyetindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin, "alçakça kampanyalara" aldırmadan, Türk Kızılay'ı desteklemeye ve Kızılay'ı daha da büyütmeye devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte sizlere de çok önemli sorumluluklar düştüğünün altını burada özellikle çizmek isterim. Unutmayınız, hakikat güneşinin eritemeyeceği hiçbir yalan yoktur. Kızılay'ımızı hedef alan ahlaksız iftiralar karşısında asla pes etmemeli, bıkıp usanmadan halkımıza doğruları anlatmaya devam etmelisiniz. Aynı şekilde Kızılay'ın nasıl bir ruhla kurulup bugünlere geldiğini önce sizler unutmamalı, sonra da milletimize unutturmamalısınız. Şurası da çok ama çok önemlidir; milletin dişinden, tırnağından kısarak verdiği kaynakların kullanılmasında hassasiyet seviyesi en üst düzeyde olması gerekir. Bu hem devlet hem belediye hem de yardım kuruluşlarımız için geçerlidir.

Allah korusun buralarda yaşanacak en küçük bir zafiyetin telafisi ya yıllar alacak belki de hiç mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla hepimiz kılı kırk yaran bir hassasiyetle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Karşılıklı güven esasına göre yürütülen hayır hasenat faaliyetlerine hiçbir şüphe gölgesinin düşmesine izin veremeyiz. Buradaki her bir kardeşimin milletin emanetlerini namusu bilip, şerefi bilip en güzel şekilde muhatabına ulaştırmaya devam edeceğine inanıyorum."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından hediye takdim edildi. Programda sanatçı Sinan Akçıl sahneye çıkarak "Kızılay" şarkısına eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay tarafından hazırlanan ve farklı yaş grubundan ihtiyaç sahiplerinin gözlerine yansıyan Kızılay desteğini gösteren "Gözlerde Hilalin İzleri" adlı dijital sergiyi ziyaret etti. Sergide her biri 3,2 metre boyutunda gözlerden oluşan 10 fotoğraf yer aldı.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

(Bitti)