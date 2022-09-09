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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) İcabında vatandaş 'kendim yapacağım' diyorsa, onlara da 'buyur kardeşim 100 bin arsa var, kendin de...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sosyal konut projesi) İcabında vatandaş 'kendim yapacağım' diyorsa, onlara da 'buyur kardeşim 100 bin arsa var, kendin de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) İcabında vatandaş 'kendim yapacağım' diyorsa, onlara da 'buyur kardeşim 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sosyal konut projesi) İcabında vatandaş 'kendim yapacağım' diyorsa, onlara da 'buyur kardeşim 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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