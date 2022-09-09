Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sosyal konut projesi) İcabında vatandaş 'kendim yapacağım' diyorsa, onlara da 'buyur kardeşim 100 bin arsa var, kendin de... - Haberler

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