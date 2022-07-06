Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile İkili Ticaret Hacmimiz 363 Milyon Dolara Ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile yaptığı ortak basın toplantısında, "İkili ticaret hacmimizi geçen yıl yüzde 31 artarak 363 milyon dolara ulaştı. Bu noktalara 2013 yılının 2 milyon dolarlık seviyelerinden geldiğimizi de akılda bulundurulmalıdır" dedi. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ise "Somali halkının karşılaştığı insani durum konusunda, Türkiye devleti ve Türk halkının cömertliği ve çabalarını takdir ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü. Heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Erdoğan toplantıda şunları söyledi:

"Somali 2011 yılında, uluslararası toplumun tabiriyle çökme noktasına gelmişti. O yıl kapsamlı bir heyetle Somali'yi ziyaret ederek tüm dünyaya Somalili kardeşlerimizin yanında olduğumuz mesajını vermiştim.

En büyük büyükelçilik binamız Somali'dedir. 80 bin metrekarelik bir alanda inşa ettik. ve bir başka ülkede bizim böyle bir büyükelçiliğimiz yok. Bundan dolayı da ayrıca buradaki büyükelçiliğimizle de iftihar ediyoruz.

"SON 10 YILDA SOMALİ'YE YAPTIĞIMIZ İNSANİ VE KALKINMA YARDIMLARI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı. Bugün başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere Somali'nin birçok alanda önemli gelişme sergilediğini görmekten memnuniyet duyuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Somali ilişkilerini ele aldık. Somali'de hükümetin kurulmasının ardından hızla gerekli adımların atılması konusunda fikir birliğine vardık. İkili ticaret hacmimizi geçen yıl yüzde 31 artarak 363 milyon dolara ulaştı. Bu noktalara 2013 yılının 2 milyon dolarlık seviyelerinden geldiğimizi de akılda bulundurulmalıdır."

MAHMUD: SOMALİ DEVLETİ VE HALKI, TÜRKİYE'Yİ VE TÜRK HALKINI, GERÇEK BİR DOST OLARAK GÖRMEKTEDİR

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, özetle şöyle konuştu:

"Sayın kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de paylaştığım gibi, Somali devleti ve halkı, Türkiye'yi ve Türk halkını ülkemizdeki kalkınma ve kalıcı istikrar sağlanması konusunda çabalarımıza destek veren ve bu konuda yanımızda duran gerçek bir dost olarak görmektedir… İki ülkeyi de etkileyen meseleler konusundaki işbirliğimiz söz konusu. Somali halkının karşılaştığı insani durum konusunda, Türkiye devleti ve Türk halkının cömertliği ve çabalarını takdir ediyorum. Aynı şekilde Covid-19 mücadelede Türkiye'nin bize verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür etmek isterim. Somali'de bazı bölgelerde devam eden insani durumun yönetilmesinin öneminden yola çıkarak, kuraklıkla mücadelemize öncülük etmesi için özel temsilci atadım. Bu da Türkiye başta olmak üzere, uluslararası dostlarımızın desteğiyle kuraklıktan kaynaklanan sorunlara acil bir çözüm bulunması konusundaki kararlılığımızı göstermektedir."

ANKA / Güncel