Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay'a sahip çıktı: Dalkavuklara kulak asmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde, ağır hasar alan Adıyaman'da incelemelerde bulundu.

Erdoğan yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasında AFAD'a ve Kızılay'a yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, "Her fani gibi bizim de eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız olabilir. Kaybedilen canları elbette geri getiremeyiz ancak, diğer kayıpları telafi edecek kudrete sahibiz. Bir taraftan AFAD'a, Kızılay'a saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın. Sizlerle olan kim, sizlerle yol yürüyen kim? Milletçe dirayet gösterdikçe hiçbir felaket, tuzak, saldırı bizi yıkamaz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bugün 21'nci günü geride bırakıyoruz. Ülkemizin 6 Şubat sabahı yaşamış olduğu büyük felaketten bu yana gerçekten 10 bin artçı deprem yaşadık. Tüm Adıyaman'a, tüm bölgeye geçmiş olsun derken hep birlikte vefat edenlerimiz için Fatiha okuyalım.

Hamd olsun Adıyaman çok değişti. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde yaşadığımız güçlü depremlerin en çok etkilediği şehirlerden biri Adıyaman'dır. Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Sizden helallik istiyoruz. Her şeyin farkındayız. Gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

"YANIMIZDA OLAN HİÇ KİMSEYİ UNUTMAYACAĞIZ"

Bakanlarımızın şehrimizde görevlendirdiğimiz kamu personelinin, gönüllülerin çalışmalarını düzene soktuk. 44 bin 374 vatandaşımız vefat etti. Adıyaman'da da milletvekilimiz Yakup Taş'ın da aralarında bulunduğu 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. 62 bin 500 Adıyamanlı vatandaşımız diğer şehirlerimize tahliye edildi. Yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacağız.

Depremin bölgesinin tamamında 553 bin 415 bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma işlemleri hızlandı. Zarar tespit işlemleri de tamamlanmak üzere. Çadır kentlerdeki 4 bin 600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor.

"SU SORUNU HAL YOLUNA SOKULDU"

Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Sosyal marketler depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Yakacak yardımı sürüyor. Hayvanları telef olan ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizi unutmuyoruz.

Adıyaman genelinde altyapı sıkıntıları önemli ölçüde çözüldü. Onarılan hatlar ve kurulan depolarla su sorunu hal yoluna sokuldu. Etap etap doğalgaz veriliyor. Adıyaman için hemen şimdi diyerek şehrimizi beraberce yeniden inşa edeceğiz.

Deprem bölgesinde inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu. İnşası başlayan konut sayısı 14 bin 500'e ulaştı. Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681 köy evi yapacağız. Bunlara altyapısıyla, okuluyla, sağlık merkeziyle, camisiyle bir yerleşim yerinin ihtiyaç duyacağı müştemilatı da yerine getireceğiz.

"SİZDEN 1 YILLIK SÜRE İSTİYORUM"

Diğer şehirlere giden vatandaşlarıma sesleniyorum; şehrinize sahip çıkın. Ata yurdunuzu terk etmeyin. Yenisini yapıp sizlere vereceğiz. Yıkılan her köy evi, ahırın yerine yenisini yapacağız. Zarar gören her fabrikayı, işletmeyi ayağa kaldıracağız. Her bir şehrimize daha canlı ekonomi, daha canlı turizm, daha canlı bir sosyal hayat... Daha canlı bir gelecek kurmakta kararlıyız. Sizden bir yıllık süre istiyorum.

TÜTÜNDE VERGİ İNDİRİMİ

Sarmalık kıyılmış tütünden üreten kooparatiflerimiz için hızlı bir düzenleme yapmayı kararlaştırdık. Yüzde 55 olan ÖTV oranını yarıya indiriyoruz. Böylece üreticilerimiz şirketlere göre daha avantajlı şekilde ürünlerini pazarlama imkanı bulabilecekler.