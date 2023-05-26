Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu pazar bir kez daha sandıklara gidecek, belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Sadece kendimizle ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair de çok mühim bir karar vereceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu pazar bir kez daha sandıklara gidecek, belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Sadece kendimizle ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair de çok mühim bir karar vereceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması"ndaki konuşmasında, katılımcıları ve Türkiye'deki tüm kadınları selamlarken, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cennetin ayakları altına serildiği gül yüzlü annelere, terör örgütünün zorla dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için aylarca nöbet tutan Diyarbakır annelerine saygılarını iletti.

Partisinin kadın kolları teşkilatına, "Salonlardan sokaklara taşan şu coşkunuz için teşekkür ediyorum. Dayanışmanız, ahde vefanız için en kalbi şükranlarımı sunuyorum." diyen Erdoğan, 14 Mayıs'ta kendisine ve Cumhur İttifakı'nı verdikleri destek için teşekkür etti.

TBMM'de Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekili ile çoğunluğu elde ettiklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böylece seçimlerin Meclis boyutuyla sınavını alnımızın akıyla verdik. Cumhurbaşkanlığında da yüzde 49,52 oy oranıyla ilk turu rakibimizden yaklaşık 5 puan önde bitirdik. 27 milyondan fazla insanımızın teveccühüne mazhar olduk. Şimdi önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu için sadece bir gün kaldı. Bu pazar bir kez daha sandıklara gidecek, belki de hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız. Sadece kendimizle ilgili değil, ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair de çok mühim bir karar vereceğiz. Bizi siz hanım kardeşlerimiz gibi milletimiz gibi tüm dünya biliyor, tanıyor. Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Türk Cumhuriyetlerine, kalbi bizimle olan 100 milyonlarca kardeşimiz biliyor. Sadece söylemlerimizde değil, hizmet ve eserlerimizle de aziz milletimizin huzurundayız."

"Hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıktık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatanın istiklal ve istikbali uğruna verdikleri mücadeleyle milletin huzurunda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkışımızla milletimizin huzurundayız. Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız nice eserle tanıştırdığımız nice başarıyla milletimizin huzurundayız. Elbette her kul gibi yapmak isteyip de yapamadıklarımızla eksiklerimizle kusurlarımızla milletimizin huzurundayız. Diğer tarafta ise bürokratik kariyerine SSK'yi batırmayı, siyasi kariyerine de CHP'yi batırmayı sığdırmış bir kifayetsizlik örneği var."

(Sürecek)