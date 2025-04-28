Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet, buna önem vermiyor olabilir. Muhalefet, absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir ancak nüfus meselesi, milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, toplantıda güvenlikten dış politikaya, çalışma hayatından deprem başta olmak üzere doğal afetlerle ilgili yürütülen çalışmalara kadar birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

"Aşkla çalışan yorulmaz" düsturuyla yine hizmet, eser ve açılışlarla dolu iki hafta geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"17 Nisan'da tarım alanında ülkemizin en stratejik projelerinden Silvan Sulama Kanalı Tüneli'nin kazısını canlı bağlantıyla başlattık. Toplam 12 milyar liralık yatırımla hayata geçireceğimiz Silvan Tüneli, bölgenin kaderini değiştirecek muhteşem bir eserdir. Ayrıca, 11,2 metre kazı çapıyla ülkemizin en büyük sulama tüneli olacaktır. Aynı gün 18 haftalık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2 bin 94 komando uzman erbaşımızın mezuniyet ve bröve takma heyecanına ortak olduk. Rabb'im, kahraman komandolarımızın ayağına taş değdirmesin. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında fedakarca görev yapan peygamber ocağımızın her bir mensubuna bir kez daha teşekkür ediyor, Mehmetçiklerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum."

"Herkes, aklını başına toplamalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Nisan'da Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu ile bir araya geldiklerini anımsatarak, " Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın malumudur. Bunu da en iyi ve en yakından Filistinli kardeşlerimiz bilir. Daha düne kadar Filistin direnişine 'terörizm' diyenlerin, hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz. Onların ne müktesebatı ne de siyasi tarihleri, bizim duruşumuzu anlamaya yeter." diye konuştu.

Filistinlilerin, özellikle de Gazzeli mazlumların şanlı mücadelesinin, yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Bugün şu hususun altını tekrar çizmek isterim. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze de Filistin halkınındır. Gazzeli kardeşlerimiz, doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya inşallah devam edecektir. Filistin halkı teslim olmayacağını, vatanlarını terk etmeyeceğini, zalime hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğini, tüm imkansızlıklara, tüm barbarlıklara rağmen defalarca göstermiştir. 18 aydır Gazze, son yüzyılın en acımasız katliamlarının yanı sıra tüm insanlığın yüz akı olacak destansı bir direnişe de sahne olmaktadır. Daha fazla kan dökerek, daha fazla çocuk öldürerek, insanları aç, susuz, ilaçsız bırakarak varılabilecek hiçbir yer olmadığı artık görülmelidir. Herkes, aklını başına toplamalı ve bölgemizin istikrarı için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir. Biz bunu istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ne söylüyorsak da bölgemizdeki tüm halkların huzuru, güvenliği ve barış içinde bir arada yaşaması için söylüyoruz. İnşallah bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğiz."

"11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Kadın ve Demokrasi Derneğinin (KADEM) 5. Olağan Genel Kurulunun kadın hakları ve aile kurumuna verdikleri önemin altının çizilmesine vesile olduğunu söyledi.

Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılış töreninde vatandaşlarla kucaklaştıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hastanemizin ilçemize ve İstanbul'a tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. 400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesini 900'e yükseltmiş oluyoruz. 2025 yılı sonunda kamuya ait 10 bin 582 yatağı da İstanbulluların istifadesine sunacağız. Planlama aşamasında olan 16 bin yatak kapasiteli 23 sağlık tesisini de yakın zamanda İstanbul'umuza kazandırmayı hedefliyoruz. İstanbul'a bunları yaparken diğer illerimizi elbette ihmal etmiyoruz. Ülkemiz genelinde 37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayıp hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor. İhale, proje ve arsa sürecindekiler de bittiğinde yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine vermiş olacağız. İstanbul halkına hizmet edecek sağlık tesislerinin yollarını dahi açmaktan aciz zihniyete rağmen sağlıkta hizmet çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Bu süreçte aynı zamanda geçmişin hatalı politikalarının yol açtığı sıkıntıları telafi edecek adımlar atıyor, projeleri hayata geçiriyoruz."

"Doğurganlık hızımız tehlikeyi açıkça ortaya koymakta"

Türkiye'nin nüfus artış hızına dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye, nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet, buna önem vermiyor olabilir. Muhalefet, absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir ancak nüfus meselesi, milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 1,51'e gerileyen doğurganlık hızının, burun buruna olunan tehdit ve tehlikeyi açıkça ortaya koyduğuna işaret eden Erdoğan, hiçbir hükümetin buna kayıtsız kalamayacağını, bu tehlikeye gözlerini kapatamayacağını vurguladı.

Erdoğan, şimdiden gerekli tedbirler alınmaz, yanlış uygulamaların üzerine kararlılıkla gidilmezse yarın çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşılabileceğini kaydetti.

(Sürecek)